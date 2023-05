Dani Calabresa fala da separação de Marcelo Adnet: 'Foi um pesadelo de desabar o mundo'

Dani Calabresa abre o coração ao relembrar a separação de Marcelo Adnet poucos dias antes do seu aniversário: 'As pessoas falavam 'homem trai''

A humorista Dani Calabresa (41) relembrou o fim do casamento com o humorista Marcelo Adnet (41) ao participar do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). O casamento deles chegou ao fim em 2017. Alguns anos antes, ele chegou a ser flagrado com outra mulher em um bar e ela perdoou. Agora, ela relembrou o período da separação.

"O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário. Achei até humilhante... Você me inspirou. Eu sou essa pessoa que torço. Fiquei triste real quando aconteceu com você. Achava um casal lindo. Eu sentia 'Eles combinam, eles são almas gêmeas'. Só que eu achei lindo você perdoar. Achei maduro. Você me inspirou a fazer uma coisa que eu nem sei se eu faria. O que foi exposto a gente fica tentando entender, mas é uma parte. Vocês sabem o que vocês têm. Quando aconteceu comigo, uma amiga falava 'olha a Giovanna e o Bruno'. Eu ficava 'Será que vale outra chance?'. Pra gente não foi tão bem assim, mas serviu de aprendizado", disse ela.

E completou sobre o sentimento após a traição. "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota, com a sensação de 'Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal, não sei se transo tão bem'. A gente se culpa, e mulher já se culpa por tantas coisas... as pessoas falavam 'homem trai'. Então homem tem autorização da sociedade pra ser um m*rda, e a gente tem que ser legal, gostosa, apoiar e não pode fazer barraco. Eu também poderia trair, também tenho tesão momentâneo, mas tem maturidade, caráter e escolhas. Justificar 'É homem' uma facilitar um comportamento muito m*rda porque os homens podem tudo", refletiu.

