De biquíni, Dani Calabresa exibe corpão em dia na praia

Dani Calabresa exibe sua beleza natural ao relembra sua viagem de férias para Curaçao

A humorista Dani Calabresa (41) agitou as redes sociais ao surgir apenas de biquíni. A musa relembrou fotos de suas férias para Curaçao e ostentou toda a sua beleza.

Nas fotos, ela apostou em um biquíni preto e dourado e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. “Eu amo ficar vendo fotos e vídeos no celular, relembrando viagens e momentos divertidos. Do Pingo, então, fico vendo todos os dias. Vocês também são assim?”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕☎️ CAT BBB22 (@danicalabresa)

Dani Calabresa celebra amizade com Tata Werneck

A humorista e apresentadora Dani Calabresa (40) revelou ao apresentador Fefito (34), em entrevista ao programa De Lado Com Fefito desta segunda-feira, 17, que se distanciou um pouco da atriz e apresentadora Tatá Werneck (39), mas que ambas retomaram o contato recentemente.

"Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro CQC, demorou pra gente se conectar" , disse Dani. O gelo foi quebrado há algum tempo numa troca de mensagens. "A gente tem uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar.", complementou.