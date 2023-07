Marcelo Adnet bate bola ao lado de Vini Jr: ‘Futuro campeão do mundo’

Comediante Marcelo Adnet aproveita momento de descontração ao lado de craque do Real Madrid, Vini Jr

Nesta sexta-feira, 7, o humorista e apresentador Marcelo Adnet mostrou que estava em boa companhia! O artista aproveitou a chegada do final de semana para bater uma bola ao lado do jogador do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr, que está no Brasil de férias, aproveitando o final da temporada europeia de futebol.

“Aquele futmesa com a lenda, futuro campeão do Mundo pela Seleção, nossa jóia Vinicius Jr”, escreveu o humorista e apresentador, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Adnet e Vini aparecem lado a lado, sorrindo e se divertindo. Além disso, o comediante aproveitou para mostrar a mesa na qual o esporte foi disputado. Mesmo sendo torcedor apaixonado pelo Botafogo, o famoso não conseguiu deixar de tietar o craque da Seleção Brasileira, que tem identificação, fez base e foi revelado pelo Flamengo.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas celebrando o encontro de peso. “Ídolos máximos”, disparou um seguidor. “Seus lindos! Pesadão!”, exclamou um outro usuário. “Que maravilha! Dois queridos que eu sou fã”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Marcelo Adnet e Vini Jr.

