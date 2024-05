Alane fala de amizade com Davi após o BBB 24: "Mora no meu coração"

Durante bate-papo com os fãs, Alane Dias relembrou com carinho da amizade com Davi e respondeu como está a relação de ambos após o BBB 24

Na última segunda-feira, 20, Alane Dias tirou um tempo para conversar com os fãs e responder aos questionamentos dos seguidores em seu perfil oficial no X - antigo Twitter. Durante o bate-papo, a paraense foi questionada sobre a relação que mantém com Davi após o BBB 24, relembrando da amizade com carinho.

A ex-sister confessou eles conversam bastante por ligação. “A gente se fala de vídeo quase sempre, então a gente não se vê pessoalmente, mas é um amigo que mora no meu coração. O que o programa uniu, não se separa facilmente”, disse ela.

Na sequência, ela ressaltou a importância do baiano em sua trajetória no programa. “Fizemos laços muito fortes lá. A gente precisa muito um do outro, principalmente Davi que me dava muitos conselhos, foi uma pessoa essencial na minha trajetória”, finalizou.

Confira:

Alane sobre Davi: “A gente se fala de vídeo quase sempre, então a gente não se vê pessoalmente, mas é um amigo que mora no meu coração (…) O que o programa uniu, não se separa facilmente, fizemos laços muito fortes lá. A gente precisa muito um do outro, principalmente Davi que… pic.twitter.com/OLJFrceIzU — mauro henri (@xtinohenri) May 21, 2024

Alane surpreende ao revelar quem se aproximou após o BBB 24

A ex-BBB Alane Dias surpreendeu ao revelar de qual brother se aproximou após o fim da 24ª edição do Big Brother Brasil. Em participação do podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a dançarina contou que passou a ser amiga de MC Binn após o programa da Globo.

Respondendo perguntas e internautas, Alane disse que teve sua amizade com Beatriz Reis e Matteus Amaral fortalecida após o BBB. "A da Bia. Era muito forte lá dentro, e segue sendo muito forte aqui fora. Eu amo a Bia. O Matteus também é uma pessoa que mora no meu coração, um irmãozão", contou Alane, que ainda se declarou para o gaúcho.

"Eu tenho três irmãos, e eu falava lá dentro que eu queria que meus irmãos se espelhassem no Matteus, no cavalheirismo dele, na forma respeitosa que ele lida com os outros. Ele é muito admirável", disparou Alane.

A ex-sister então revelou sua aproximação de MC Binn após o programa, mesmo que eles não tenham sido próximos durante o reality. "Eu falo com muita gente, sabia? Eu falo às vezes com o Binn, que é uma pessoa que eu não falava tanto lá dentro e falo aqui fora", contou Alane.

Tata Estaniecki questionou como aconteceu essa aproximação entre eles. "Ele que veio te procurar ou você que procurou?", perguntou a apresentadora. "Não, foi acontecendo normal", garantiu a dançarina.