BBB 24: Entenda a briga de Fernanda e Alane na academia

Durante treino no BBB 24, Fernanda e Alane se desentenderam na academia e foram separadas pelos brothers; entenda a briga!

Fernanda e Alane se desentenderam na academia do BBB 24, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 31. As sisters iniciaram uma discussão acalorada e, aos gritos, precisaram ser separadas por outros brothers.

Tudo começou quando Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

Irritada com o comentário, Alane logo se defendeu: "Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu". Fernanda respondeu em tom de deboche: "Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a dançarina, cada vez mais incomodada com as falas da participante. Em seguida, a discussão começou a ficar mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra.

"Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é", gritou Alane enquanto era segurada por outros brothers. "Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero", rebateu Fernanda antes de sair da academia.

a discussão começou porque a fernanda foi debochar pra alane e disse que ela deveria pegar mais pesos na academia porque tava “molinha”, zoando o corpo dela pic.twitter.com/eJDtSPTaOU — gica (@gigitweeta) January 31, 2024

“Tá gritando pq? Chora bonequinha, chora!”, diz Fernanda pra Alane em briga 🗣️🗣️🗣️ #BBB24pic.twitter.com/cyrPDZl1qz — BCharts (@bchartsnet) January 31, 2024

A briga continuou na área externa da casa. "Mentirosa! Tu julgou meu corpo. Tu falou que eu estava na academia porque eu estava mole. Tu vai ver só! O Brasil tá vendo, gente mentirosa assim não se dá bem. Boa noite, vai tomar no seu c*", gritou Alane, que recebeu uma resposta despreocupada de Fernanda.

"Chora. O seu tá frouxo! Vou costurar essa remenda aí, perdeu as pregas todinha naquele vaso", disparou Fernanda, lembrando o episódio onde a sister entupiu o vaso sanitário da casa.