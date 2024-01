BBB 24: Rodriguinho e Fernanda imitam Alane: "Fazendo o VT"

Inconformados com as atitudes de Alane, Rodriguinho e Fernanda imitam a sister e mostram sua leitura sobre o comportamento da bailarina; confira!

Fernanda e Rodriguinho caíram na risada ao imitar Alane durante uma dinâmica na tarde desta terça-feira, 30, no BBB 24. Reunidos no quarto, os dois repetiram as ações da sister, que está emparedada, e fizeram uma leitura de seu jogo para as câmeras.

Na ocasião, a confeiteira pulou e dançou exageradamente com seus braços e pernas, com a intenção de imitar a dançarina. O cantor logo caiu na risada e guiou Fernanda para seguir com sua dança. "Ela assim, para a câmera!", disse Rodriguinho.

A sister ainda caiu na risada e disse que Alane é exagerada para alcançar a atenção das câmeras. "E um monte de gente triste embaixo. Eu falei e disse: ‘Nossa, ela é engraçada’. Tanta gente triste e fazendo o VT", falou a Fernanda. "Gente, ela não está nem ligando para nada", apontou o cantor sobre o momento da dançarina na dinâmica. "Nem para abraçar a amiga", completou Fernanda.

Wanessa Camargo irá recusar VIP de Davi caso ele vire líder

Ainda nesta terça-feira, 30, Wanessa Camargoafirmou que irá recusar o VIP de Davi caso ele assuma a próxima liderança do BBB 24. O desabafo veio durante uma conversa com Yasmin Brunet, logo após o brother afirmar que daria uma das pulseiras para a cantora para que ela tenha acesso a uma alimentação melhor.

"Amiga, o Davi falou que vai me pôr no VIP se ganhar o Líder", disparou Wanessa. Em seguida, Yasmin opina: "Ai, que bom". "Não, eu vou falar para ele não pôr", declara a cantora.

A modelo, então, questiona o motivo dela recusar e Wanessa esclarece que é por conta de seu voto ter sido nele. "Ele não sabe que você votou nele?", questiona Yasmin. "Eu acho que não", diz a cantora. "Fala para ele que você votou nele", diz a modelo. "Não me põe. 'Dos nove votos, uma sou eu, então você pode pôr outras pessoas'", declara a namorada de Dado Dolabella, fazendo referência a qual seria sua fala.