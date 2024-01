BBB 24: Wanessa Camargo diz que irá recusar VIP de Davi caso ele vire líder

Após Davi declarar que colocará Wanessa Camargo no VIP se ganhar a liderança, a cantora afirma que recusará o convite. "Eu vou falar para ele não pôr"

Nesta terça-feira, 30, a cantora Wanessa Camargo desabafou com Yasmin Brunet sobre sua vontade de recusar o VIP, caso Davi assuma a próxima liderança do BBB 24. Mais cedo, o motorista de aplicativo afirmou que daria uma das pulseiras para a cantora para que ela tenha acesso a uma alimentação melhor.

"Amiga, o Davi falou que vai me pôr no VIP se ganhar o Líder", disparou Wanessa. Em seguida, Yasmin opina: "Ai, que bom". "Não, eu vou falar para ele não pôr", declara a cantora.

A modelo, então, questiona o motivo dela recusar e Wanessa esclarece que é por conta de seu voto ter sido nele. "Ele não sabe que você votou nele?", questiona Yasmin. "Eu acho que não", diz a cantora. "Fala para ele que você votou nele", diz a modelo. "Não me põe. 'Dos nove votos, uma sou eu, então você pode pôr outras pessoas'", declara a namorada de Dado Dolabella, fazendo referência a qual seria sua fala.

Na sequência, Wanessa volta a falar da ação realizada na casa mais vigiada do Brasil, na manhã da última segunda-feira, 29, em que o motorista de aplicativo ganhou uma bolsa de estudos após a cantora chamá-lo para a ação. "Acho que ele está assim porque eu chamei ele", diz a cantora, que completa: "Mas não é moeda de troca". "Pode ser que ele está vendo que você está sofrendo muito lá", opina Yasmin Brunet.

Wanessa Camargo diz a Yasmin que quer recusar o vip de Davi e informar que vota nele 👀🔥 #BBB24pic.twitter.com/ok0JmnZ86B — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) January 30, 2024

Davi se solidariza com Wanessa e garante que levará a sister para o VIP

Após Wanessa Camargo presentear Davi com uma bolsa de estudos, o brother revelou que levará a colega de confinamento para o VIP caso ganhe a prova do líder.

Enquanto esperava o momento do Raio-X na manhã desta terça-feira, 30, o motorista de aplicativo comentou com outros brothers que havia sido sorteado mais uma vez para o Cine BBB. "Já é meu segundo cinema. O próximo vou levar a Wanessa", disse ele.

A filha de Zezé Di Camargo, então, declarou: "Se eu tiver no VIP eu fico de boa, é que na Xepa é uma forma da gente comer um pouquinho mais", brincou a sister. Davi, por sua vez, garantiu que Wanessa está em sua lista de prioridades, já que é vegana e poussi uma alimentação restrita.

"E se eu ganhar o Líder eu te levo para o VIP", afirmou o brother. A artista agradeceu o gesto do colega e Isabelle revelou que também a colocará em sua lista. "Gente, eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana, de verdade, não sintam pena de mim", comentou Wanessa Camargo. "É consciência, né? É só no VIP que você vai ter a carne que você come, as suas comidas", concluiu Davi.