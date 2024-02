BBB 24: Pela 1ª vez, Vanessa Lopes fala sobre vida após quadro psicótico

Vanessa concedeu uma entrevista ao Fantástico e desabafou sobre a desistência do BBB 24 e sua vida após diagnóstico

Vanessa Lopesfalou pela primeira vez após a desistência do Big Brother Brasil 24. Quase um mês após a saída do programa, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para o Fantástico, exibida neste domingo, 18.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. "Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento", contou.

A jovem contou sobre seu diagnosticada com quadro psicótico agudo: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real". A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa.

Vanessa contou que já teve episódios em sua vida em que precisou de acompanhamento médico, mas que esse quadro em específico, nunca havia tido na vida.

A tiktoker desabafou sobre a desistência do BBB 24 e diz que hoje enxerga como um alívio. "Eu queria viver muito aquela oportunidade, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse.

Ela afirmou que com certeza seu trabalho teve relação com o que aconteceu dentro do programa: "É um medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo o que eu já vivenciei com internet, todas as opiniões e julgamentos que já tiveram sobre mim, foram dores minhas que vieram a tona. Isso eu não tenho dúvida!".

Seguindo as orientações médicas, Vanessa está cercada do carinho da família sem as redes sociais. "Primeiro pra fazer algo, a gente tem que se cuidar", finalizou ela.