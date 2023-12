Vladimir Brichta surpreende ao se declarar ao ex-marido de Adriana Esteves

Vladimir Brichta dá show de maturidade e declara seu amor pelo ex-marido de sua esposa, Adriana Esteves, em rede nacional

Durante sua participação no programa 'Papo de Segunda' exibido pelo GNT no último dia 04, o ator Vladimir Brichta surpreendeu ao revelar seus sentimentos pelo cineasta Marco Ricca, ex-marido de Adriana Esteves. Em um show de maturidade, o artista prestou uma homenagem emocionante ao antigo companheiro de sua esposa.

O assunto surgiu quando Vladimir descreveu a dinâmica da família no programa. Para quem não sabe, os atores são pais de Vicente, de 15 anos, mas também têm herdeiros de relacionamentos anteriores. A atriz é mãe de Felipe Ricca, de 23 anos, fruto do antigo casamento com Marco Ricca, enquanto o artista é pai de Agnes, de 26 anos, de uma relação anterior com Gena Karla.

Vladimir contou que mantém um relacionamento exemplar com o ex-marido da esposa, por conta do filho deles: "Acho que deu certo, que o Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'". Fiquei surpreso, e ele completou: "Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama", revelou.

Assim que recordou a declaração do cineasta, Vladimir também decidiu prestar uma homenagem e aproveitou que estava em rede nacional para declarar seus sentimentos verdadeiros pelo ex-marido da esposa: "Marco, eu também te amo", o artista finalizou mandando um beijo, demonstrando que não guarda ressentimentos do antigo casamento da mulher.

"E eu não tenho como não te amar porque meu filho te ama. Marco eu também te amo"



A linda declaração de Vladimir Brichita sobre sua relação com Marco Ricca que é ex-marido de Adriana Esteves e pai do Felipe Ricca ❤️ pic.twitter.com/1AdvqlBALO — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) December 5, 2023

A história de amor de Adriana Esteves e Vladimir Brichta:

Vale lembrar que Vladimir e Adriana se conheceram nos bastidores da novela 'Coração de Estudante', época em que a atriz ainda era casada com Marco. O relacionamento do casal teve início somente após a separação de Adriana, alguns anos depois. Em 2006, oficializaram a união e em pouco tempo, deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vladimir Brichtta (@vladmirbrichtta)

Adriana Esteves curtiu viagem com a nora:

A família de Adriana Esteves aumentou recentemente! Além dos três herdeiros, a eterna 'Carminha' da novela 'Avenida Brasil', ganhou uma nora, Flávia Mekler, que é namorada do filho mais velho da artista, Felipe Ricca, fruto do antigo casamento com Marco Ricca. Juntas, eles viajaram e se divertiram muito nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Flávia mostrou várias fotos dos passeios com a família do namorado e contou que o amado não estava junto com eles na viagem especial. Ela compartilhou um vídeo: “Viajei com a minha sogra e meu cunhado, sem meu namorado. Felipe Ricca, na próxima você vai”; confira os registros de Adriana Esteves com a nora.