Antigo funcionário de Brad Pitt e Angelina Jolie revela como foi trabalhar com o ex-casal

Billy Billingham, ex-guarda-costas de Brad Pitt e Angelina Jolie, revela como foi trabalhar com o antigo casal

Um antigo guarda-costas de Brad Pitt e Angelina Jolie, Mark 'Billy' Billingham, abriu o jogo e falou sobre sua experiência trabalhando para as estrelas de Hollywood, quanto eles ainda eram um casal. A dupla de estrelas se separou em 2016.

Em uma entrevista exclusiva com o portal HELLO! para promover o lançamento de um novo programa de rádio do Reino Unido. Ele discutiu sua passagem de 18 meses trabalhando para o ex-casal, elogiando sua "incrível ética de trabalho".

O segurança, que é ex-sargento e instrutor das Forças Especiais, revelou que tinha um “ótimo relacionamento” com Angelina e Brad. Ele declarou a dupla como “pessoas fantásticas”, Billy disse: “Aprendi muito com eles tanto quanto eles aprenderam comigo. Eu estava lá para prestar um serviço, que é segurança para eles e sua família para que possam ter uma vida digna e eu fiz isso".

“Enquanto isso, observei como eles trabalhavam e aprendi sobre sua ética de trabalho e seu timing impecável”, disse. “Eles são apenas pessoas normais”, continuou ele. “Obviamente, eles são muito conhecidos e estão sob os olhos do público o tempo todo, mas são apenas pessoas com os pés no chão, assim como você e eu”, continuou.

Ele ainda deu detalhes de como funcionava a dinâmica da família quando um dos astros estava trabalhando: “Quem estava filmando era o ‘primário’, então essa é a pessoa que eu estaria por perto para levar para o set e viajar”, ​​explicou. “Então, quando eles estivessem seguros e protegidos, eu voltaria e apoiaria quem não estava trabalhando e os levaria para onde precisavam estar”.

“O cronograma deles era fenomenal”, disse ele. “Eles sempre reservavam tempo um para o outro, para os filhos, para o trabalho e para a caridade, e isso é uma ocorrência cotidiana. Eu estava exausto de vê-los fazendo isso e eles nunca, jamais, falharam nisso, nenhum deles", contou.

“Aprendi muito sobre ética de trabalho e como investir tempo e esforço”, acrescentou. O segurança ainda deu detalhes de momentos de interação com os astros fora do serviço: “Nos bastidores, quando tínhamos tempo para sentar e conversar, você vê como eles são reais e apenas ri e brinca, pregando peças um no outro”, revelou Billy, acrescentando: “Eles eram muito realistas, muito legais".

