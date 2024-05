Scheila Carvalho rompe o silêncio sobre amizade com Sheila Mello

Scheila Carvalho reage aos rumores envolvendo sua amizade com Sheila Mello e diz o que achou da repercussão

A dançarina Scheila Carvalho se pronunciou sobre os últimos acontecimentos envolvendo sua amizade com a dançarina Sheila Mello. As duas trabalharam juntas no grupo É o Tchan no passado e seguiram amigas. Porém, o relacionamento delas foi questionado por causa da repercussão de uma frase de uma entrevista de Mello que foi interpretada da forma errada.

Então, Carvalho se pronunciou nas redes sociais e afirmou que nada foi abalado entre elas e as duas seguem amigas. "Passei rapidinho para falar com vocês sobre uma matéria que saiu da minha relação com a Sheila Mello. Inclusive, ela me mandou aqui um áudio preocupada e eu falei: ‘Mello, a gente já está acostumada, a gente já é calejada. De forma alguma a minha relação com você foi afetada, não se preocupe porque a gente sabe da nossa relação”, disse ela.

E completou: "Esses títulos que colocam para chamar a atenção é o que eles queria, ibope. Eu vim mais em respeito a Sheila Mello, nossa relação de anos que tivemos, e dizer que está tudo bem, nada abalou. Nós sabemos da relação que a gente tem uma pela outra de carinho, respeito e admiração. É sobre isso e está tudo bem”.

O que aconteceu?

Nos últimos dias, Sheila Mello surpreendeu ao comentar sobre sua amizade com Scheila Carvalho. Em uma entrevista, a ex-loira do Tchan revelou que não é tão próxima da dançarina atualmente, o que bastou para iniciar uma onda de rumores sobre uma possível desavença. Em suas redes sociais, ela negou a suposta rivalidade e desabafou.

Para quem não acompanhou, Sheila, que agora trabalha como empresária e influenciadora digital, causou ao participar do ‘Programa da Tarde’, da TV do Meio. Na ocasião, ela chamou atenção ao detalhar sua amizade com a morena: "Não sou amiga da Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade”, iniciou.

Por isso, ela usou seu perfil no Instagram para desmentir os boatos e exaltar sua união com Scheila. Em um vídeo publicado em sua conta, Sheila mostra sua conversa com a amiga e envia prints de notícias sobre uma suposta rivalidade entre as duas. Em um áudio enviada para a dançarina, ela desabafa sobre o ‘mesmo veneno’ que atinge as duas a mais de duas décadas: “As pessoas querendo colocar eu contra você e você contra mim”, disse a empresária.

Na sequência, a loira exalta a morena e explica que apenas tentou fazer um comparativo com duas amizades diferentes na entrevista, Na legenda, Mello também desabafou sobre os rumores e fez questão de reforçar sua admiração pela colega de palco: “27 anos tentam alimentar uma rivalidade infundada minha com a Carvalho, com a Carla”, iniciou.

“É alarmante como ainda vivemos em uma cultura que, para elevar uma mulher, sente a necessidade de diminuir outra, como se houvesse apenas espaço para uma mulher bem-sucedida brilhar. Vamos desafiar essa cultura de competição? Vamos elogiar umas às outras, reconhecendo e valorizando as conquistas”, completou.