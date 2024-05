Alicia X fala sobre bissexualidade: "É real e merece visibilidade"

No Dia Internacional de Luta Contra LGBTfobia, a ex-A Fazenda Alicia X falou sobre a importância da visibilidade bissexual

A cantora Alicia X, irmã de MC Daniel, se assumiu bissexual recentemente, e decidiu falar abertamente sobre suas experiências e os desafios que enfrenta em uma sociedade ainda marcada por preconceitos e estereótipos.

"Ainda há muita gente que não acredita que a bissexualidade é real, ou que pensa que somos apenas 'confusos' ou 'em fase'. Mas a verdade é que a bissexualidade é uma orientação sexual como qualquer outra, e merece ser respeitada e visibilizada", afirmou a ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV.

E acrescentou: "Muitas vezes, somos retratados como personagens que só se sentem atraídos por um gênero em um determinado momento, ou como pessoas que estão apenas 'experimentando. Isso precisa mudar. Precisamos de mais representatividade bissexual em filmes, séries, músicas e outros meios de comunicação", finalizou.

Alicia X rebate críticas sobre seu corpo

A cantora e influenciadora Alicia X usou suas redes para se manifestar sobre as críticas que recebeu sobre o seu corpo após postar um vídeo em homenagem ao pai falecido, Abílio Marchi.

No vídeo postado no feed do Instagram, a artista canta um trecho da música 'See You Again', interpretada pelo rapper Wiz Khalifa e o cantor Chris Puth, e seu irmão, MC Daniel, e a mãe, Daniela Amorim, aparecem visivelmente emocionados. "A letra dessa música diz por si só, desculpa o momento chororo no seu aniversário @manoalemao, mas o maior presente que nosso pai deu foi unir nossa família [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Mesmo com a bela homenagem, o que chamou a atenção dos internautas foi a celulite nas pernas de Alicia. Ao ver os comentários sobre o seu corpo, ela fez questão de rebater. "Gente, eu tô em choque. Postei a homenagem que fizemos pro meu pai e só tem comentário de gente falando do meu corpo, das minhas celulites", lamentou ela nos Stories do Instagram. Confira!