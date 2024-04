BBB: Diferente de Davi, ex-sister reencontrou marido um dia após final do reality

Davi se tornou assunto pela demora em reencontrar sua esposa, Mani, após o BBB; situação foi diferente para outra finalista do reality global

Desde que saiu do confinamento do BBB 24, Davi (21) tem se tornado assunto por ainda não ter conseguido se encontrar com sua esposa, Mani Rego (31), desde a final do programa, na última terça-feira, 16. A situação foi diferente para outra finalista que também passou pelo reality global.

Durante a 23ª edição do BBB , a cantora Aline Wirley (42) costumava falar sobre seu casamento com o ator Igor Rickli (40) e elogiar o marido. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o artista também compartilhava declarações à esposa ao lado do filho, Antonio (8), e não escondia a saudade que sentia da amada.

A ex-integrante do grupo Rouge chegou até a final do programa ao lado de Bruna Griphao (25) e Amanda Meirelles (33), escolhida campeã da edição pelo público. Porém, ao contrário de Davi, a cantora não demorou para reencontrar o esposo e seu herdeiro.

A final do BBB 23 aconteceu em 25 de abril e, no dia seguinte, Wirley já usou as redes sociais para compartilhar o momento do reencontro com a família. Com um vídeo, ela mostrou como foi rever os dois após os 100 dias de confinamento no reality.

No registro, a também atriz é levada de carro para casa e, ainda na parte externa do imóvel, é recebida com muita emoção pelo marido e filho. Os três choraram, se abraçaram e trocaram declarações, e então Wirley pôde encontrar também sua mãe e outros amigos que estavam à sua espera.

Pouco antes do vídeo ser compartilhado nas redes sociais, Rickli já tinha comentado sobre o reencontro com a amada durante uma entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta. "Ver ela chegando lá em casa foi um dos momentos mais loucos do que a gente estava vivendo", declarou.

Agora, no caso de Davi, o reencontro ainda não aconteceu, apesar da torcida dos fãs e da saudade que sua esposa sente. O distanciamento do casal começou até a gerar especulações sobre o futuro da relação após o fim do reality.

Logo após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o campeão da 24ª edição do BBB passou a madrugada cumprindo compromissos nos estúdios da Globo, enquanto Mani já estava no Rio de Janeiro. A empresária chegou a cobrar Boninho (62), diretor da atração, pelo reencontro.

"Boninho, bonitão, eu falo com quem para ver meu marido? Hein, Boninho, me responda, por favor. Amor, quero te ver", disse ela, em um vídeo compartilhado nas redes sociais. No dia seguinte à final do programa, ela também esteve nos estúdios da Globo para participar do Encontro.

Mesmo assim, os dois continuaram sem se ver, já que Davi estava se preparando para o tradicional Café da Manhã no Mais Você, comandado por Ana Maria Braga (75). Com a cobrança nas redes sociais, a equipe do campeão compartilhou um comunicado justificando os desencontros.

"Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá encontrá-la, assim como toda a sua família", escreveram.

Além disso, Davi também revelou planos para encontrar a amada. "Ainda não [a encontrei]. Calma que o calabreso está atacado. Três meses sem ver. Tenho que respirar um pouco porque o negócio vai ser sério", completou o baiano.

