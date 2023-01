BBB 23: O que é relacionamento aberto? Entenda tipo de relação citada no reality

Aline Wirley e Fred Nicácio, confinados no programa, revelaram ter relacionamento aberto fora da casa

Logo na primeira semana, a 23ª edição do Big Brother Brasil já movimentou a web com dúvidas sobre as relações dos brothers confinados na casa mais vigiada do Brasil. Alguns participantes, como Fred Nicácio e Aline Wirley, declararam que vivem relacionamentos abertos fora do programa e despertaram a curiosidade sobre como funcionam essas relações.

Segundo Alexandre Bez, psicólogo especialista em relacionamentos, as relações abertas começaram a ganhar mais evidência em São Francisco, nos Estados Unidos, no final da década de 1970. Inicialmente, elas eram chamadas de poliamor. Para ele, as palavras que definem a criação de uma relação aberta são preferências e necessidades, além de se dizer a respeito às pessoas que não querem seguir uma relação monogâmica.

Em conversa com a CARAS Digital, ele explica que os relacionamentos abertos têm diversos subtipos, porém não devem envolver contato amoroso romântico ou sentimentos, mas sim, apenas o desejo de satisfazer as necessidades sexuais. "O nível de complexidade do campo dos relacionamentos é muito alto, por isso é muito difícil falar em certo ou errado, desde que estejam dentro da legalidade. Quando se fala de relacionamento aberto, estamos falando de uma necessidade psicoemocional ou psicossexual", acrescenta o estudioso.

Bez afirma que a relação surge quando há apego pelo seu "parceiro de vida", porém, na parte sexual a relação chegou a uma conotação falida. A relação surge de uma espécie de contrato entre as duas partes, em que geralmente se estabelecem regras como "nunca mentir sobre sair com alguém", "deixar claro que irá sair com outra pessoa", "não fazer comparações" e "jamais ter relações sexuais sem usar preservativos".

Elas ainda têm classificações cronológicas, que podem acontecer diariamente, semanal (de uma a duas vezes na semana) ou mensalmente. O psicólogo, que já escreveu oito livros, ainda diz que o relacionamento aberto funciona enquanto o cérebro entende que as várias relações são necessárias.

COMO FUNCIONARIA DENTRO DO BBB?

Bez explica que o relacionamento aberto não precisa necessariamente acontecer apenas com encontros, mas sim também com relações mais superficiais como beijos em festas. Apesar disso, caso algum adepto ao tipo de relação ficar com outro participante no reality isso não pode ser considerado um relacionamento aberto.

"Uma relação aberta se pressupõe que você não sabe com quem a pessoa irá sair. No BBB o problema é que o Brasil está vendo. Isso não entra numa relação aberta, aí a nomenclatura muda e passa a ser chamado como uma ação isolada, mesmo se tiver um contato sexual”, explica. “ O mote das relações abertas é o anonimato ."

O estudioso explica que, caso tenha algum envolvimento amoroso, a pessoa é considerada um affair, ou amante em português. "Quando você tem um amante, a questão ultrapassa a barreira da sexualidade, então, em um relacionamento aberto não pode existir um affair."

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE RELACIONAMENTO ABERTO

Tríade-relacional: Acontece quando apenas um dos indivíduos do casal terá uma relação extraconjugal. Não há conhecimento de nomes, ações ou situações, apenas se deve avisar que o encontro aconteceu em determinado dia.

Quad: Acontece quando as duas pessoas do casal optam por sair com outras pessoas, extraconjugalmente. Ela segue os mesmos moldes da Tríade-relacional.

Singular-superficial: Acontece quando as ações extraconjugais são mais superficiais, como beijos, sempre sendo combinadas antes. Não há uma ação sexual envolvida.

Exclusiva-monogâmica: Significa que há um sub-acordo com seu parceiro de relacionamento aberto, que é combinado que só se sairá com ela, além de seu cônjuge. Pode ser chamada também de preferencial-monogâmica.

Não exclusiva-monogâmica: Ao contrário da exclusiva-monogâmica, os cônjuges se relacionam com mais de uma pessoa extraconjugalmente. Também pode ser chamada de preferencial não-monogâmica.