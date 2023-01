BBB 23: Aline Wirley desabafa sobre relação aberta: 'As pessoas julgam muito'

Em conversa com Fred Nicácio no BBB 23, Aline Wirley abriu seu coração sobre seu relacionamento aberto

Na tarde desta terça-feira, 17, Aline Wirley (41) e Fred Nicácio (35) tiveram uma conversa bastante sincera sobre seus relacionamentos. Ambos os participantes mantêm relações abertas fora da casa: a cantora, que também já se declarou bissexual, é casada com o modelo Igor Rickli (39), enquanto o médico é casado com o cirurgião-dentista Fábio Gelonese.

No bate-papo, que ocorreu durante o almoço dos brothers, Aline perguntou como estava o marido de Fred, em relação ao reality. O médico prontamente respondeu: "Ele tá feliz. A gente tem uma relação super madura, super conversada. Nada combinado sai caro.”, se referindo ao relacionamento aberto, em que tanto ele, quanto o parceiro, podem se relacionar com outras pessoas.

Em seguida, Aline abriu o coração e desabafou sobre o julgamento que recebeu ao declarar que abriu seu casamento: "Às vezes as pessoas julgam muito, não entendem exatamente”, e complementou: “É super compreensível isso, porque a gente foi formatado para ser de um jeito, mas é que dá tão certo! Eu sei como dá certo, eu sei como a gente é feliz, como a gente se ama.”, disse a mãe do pequeno Antônio (08), fruto do relacionamento com o modelo.

Fred também aproveitou para aconselhar Aline a não se preocupar com a opinião alheia: "Ninguém precisa entender, a relação é nossa!”, e continuou: “Quem vive essa relação sou eu e meu marido, como a gente entende que tem que viver”, pontuou o médico, que apresentou o programa Queer Eye Brasil, da Netflix.

Aline Wirley mora em casa no meio da floresta com marido

Que casão! A ex-integrante do Rouge e participante do BBB 23, Aline Wirley mora em meio a Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A sister já revelou alguns cliques de seu lar, onde mora há 12 anos, acompanhada do marido Igor Rickli e do filho Antônio.

Segundo a cantora, antes deles chegarem, a casa era tomada pela floresta, sem água encanada ou luz, mas Aline e marido capinaram tudo. Além disso, o modelo também construiu uma piscina natural: “Esse córrego já tinha, era bem estreitinho, meu marido fez uma piscina natural. Ele construiu tudo! Passou dois anos e meio cavando”, contou a BBB.