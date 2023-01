Aline Wirley mora em casa no meio da floresta com piscina natural: "Era tudo mato"

Ex-integrante do Rouge e participante do BBB, Aline Wirley já mostrou detalhes da casa onde mora com Igor Rickli e o filho

Aline Wirley (41), participante do BBB 23, mora em uma casa no meio da Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro com o marido, Igor Rickli (39), e o filho Antônio (08).

Recentemente, a ex-integrante do grupo Rouge postou um vídeo mostrando a vida por lá, e frequentemente postava nas redes sociais seu dia a dia nos cômodos do local.

"Quando viemos para cá, a casa era tomada pela floresta. Era tudo mato, e a gente capinou. Eu capinei muito. Quando entramos não tinha água encanada, não tinha luz... A gente conseguiu aos poucos ir reformando ela", contou ela.

A família vive lá há 12 anos, e a casa tem placas no telhado para aproveitamento da energia solar e uma piscina de água natural, construída pelo ator - onde se refrescam nos dias quentes de verão.

"Esse córrego já tinha, era bem estreitinho, meu marido fez uma piscina natural. Ele construiu tudo! Passou dois anos e meio cavando", ressaltou.

Igor também fez a fonte e os lustres e espelhos da sala são peças de antiquário. Aline também fala que, da varanda, é possível ver a Pedra da Gávea. Dos quartos, também é possível ver mais floresta.

"Nessa época de pandemia, a gente percebeu o quanto é importante morar em um lugar com natureza. É realmente um privilégio", confessa a cantora.

BBB 23: Aline Wirley é bissexual e tem um relacionamento aberto

Aline Wirley publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão pelo relacionamento aberto e abrir o seu coração sobre o assunto: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós”, declararam.