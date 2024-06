Sertanejo Conrado lamenta morte de um dos filhos: 'Três horas de luta'

No dia do nascimento de seus gêmeos com Anna Moraes, sertanejo Conrado lamenta falecimento de um deles; veja o que aconteceu

O cantor sertanejo Conrado contou em sua rede social a triste notícia de que um de seus filhos morreu após o parto. A esposa do artista, Anna Moraes, deu à luz gêmeos nesta segunda-feira, 03, mas um deles não resistiu.

No chá revelação em fevereiro, eles contaram que teriam dois meninos e que se chamariam Miguel e Bernardo. Ao postar uma foto com o bebê no colo, Conrado falou que Miguel que faleceu. O cantor então lamentou e fez uma homenagem para o pequeno.

"Você foi tão valente meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial! Ah meu anjo Miguel olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo! Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho! Te amo e te amarei pra sempre meu Miguel", escreveu o sertanejo.

Anna Moraes também fez uma postagem e lamentou o triste ocorrido em seus stories. "Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei…", desabafou ela.

"Gerar um testemunho dói. Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil, mas jamais perderei minha fé (...). Vá em paz, meu anjo Miguel, você jamais será esquecido, meu filho", disse ela.

Por fim, Anna Moraes contou como está o outro bebê: "Bernardo está no quarto comigo, cheio de saúde. Precisa muito de mim, e eu preciso muito dele. Sei que vai ser a minha maior motivação e força para a vida inteira".

O anúncio da gravidez

Em dezembro do ano passado, Conrado e Anna surpreenderam os fãs ao anunciarem que a família iria aumentar. Os dois posaram segurando os dois testes de gravidez e também os sapatinhos e celebraram a novidade.

"Agora somos 4! A graça de Deus é tão grande em nossas vidas, que ele nos presenteou em dose dupla! Sim, são Gêmeos! Nossa história é de muita superação e vitórias! Esse ano de 2024 completamos 10 anos juntos e não poderíamos estar mais feliz com essa dádiva de sermos pais. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar! Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, e enquanto eu viver. Sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei contar."

Vale lembrar que Conrado fazia dupla com o cantor Aleksandro, que morreu em 2022 após sofrer um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt. Agora, o artista formou uma nova dupla com o cantor Wesley. Em entrevista à CARAS Digital, o cantor falou sobre retomar a carreira após a perda do parceiro.