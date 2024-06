Ao lado da família, Conrado e a mulher homenageiam o filho: "Eterno anjo"

O cantor Conrado e a mulher, Anna Moraes, reuniram os familiares para homenagear o filho, Miguel, que morreu algumas horas após o nascimento

O cantor sertanejo Conrado e sua mulher, Anna Moraes, reuniram os familiares e amigos para prestarem uma homenagem a Miguel, filho do casal, que morreu três horas após o nascimento no último dia 3. Os dois também são pais de Bernardo.

No vídeo publicado no feed do Instagram nesta segunda-feira, 10, o grupo aparece soltando balões brancos e os papais deixaram uma comovente mensagem ao bebê, que nasceu com uma má-formação, constatada algumas semanas antes do parto.

"03-06-24. Hoje faz 7 dias que nos despedimos de você filho, depois de 8 meses juntinho da mamãe e do seu irmãozinho. Meu eterno anjo Miguel Mamãe te ama além da vida. Eu jamais vou esquecer dos momentos que vivemos juntos, e de cada momento que eu queria tanto ter vivido com você. Obrigada por me escolher como sua mãe filho!", disse Anna.

Conrado também homenageou o herdeiro. "Oh meu filho, eu viveria uma vida inteira me doando por você! Mais eu não posso ser egotista de te querer aqui comigo. Se o que o Senhor Deus tem pra você é maior! Eu agradeço por ter o privilégio de ser pai de um anjo, um lindo anjo. Te amo pra sempre Miguel!", falou o sertanejo.

Conrado e a mulher apresentam Bernardo

Na última terça-feia, 4, Anna Moraes e o cantor sertanejo Conrado usaram as redes sociais para apresentar aos fãs o filho recém-nascido, Bernardo. O menino veio ao mundo nesta última segunda-feira, 3.

No feed do Instagram, o casal compartilhou as primeiras fotos do bebê, usando um macacão e uma touca verde, e celebrou a vida do pequeno. "Apresentamos a vocês o Nosso Bernardo! Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento! Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional! Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança!", escreveram. Confira!