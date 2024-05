Paolla Oliveira toma decisão drástica com suas fotos: 'Não faz sentido'

Dona de curvas volumosas, Paolla Oliveira toma decisão drástica na hora de fazer fotos para revistas; atriz revelou nova postura que adotou

A atriz Paolla Oliveira falou novamente sobre pressão estética que já sofreu por conta de suas curvas volumosas e uma decisão que tomou após muitos anos trabalhando com sua imagem. Em entrevista à Marie Claire, a famosa comentou que resolveu abrir mão do photoshop.

A namorada de Diogo Nogueira, que já havia revelado que teve uma dublê de pernas em uma comercial, falou que prefere se ver mais natural nos registros e, por isso, pede que não a modifiquem no computador para estrelar em uma revista.

"Percebia que meu entorno me modificava, porque as coisas escapam das nossas mãos em uma capa de revista, em uma campanha. Cheguei ao ponto de pedir para devolver meus volumes, minha perna, minhas dobrinhas. Estou muito satisfeita em não precisar me modificar", declarou ela.

Paolla Oliveira compartilhou mais do que pensa sobre o assunto: "Sinto muito que as pessoas confundem filtro e modificação com maquiagem, luz, ângulo, que são artifícios que podemos usar, mostrando o melhor que podemos ser. Questionam o porquê de eu ir para a academia, já que estou 'sem filtro', e isso não faz sentido".

A atriz então falou sobre o processo de se aceitar como é. "Cada uma tem a própria estratégia para aumentar a sua autoconfiança. Do alto do meu privilégio, vejo que mulheres se identificam, porque enxergam que estamos todas no mesmo caminho, sob pressão, fico feliz que elas tenham me encontrado e que falem comigo sobre como o meu discurso as toca", compartilhou sobre a autoconfiança que conseguiu conquistar após anos.

Nas últimas semanas, Paolla Oliveira chamou a atenção ao postar cliques raríssimos com a mãe para celebrar o Dia das Mães. Mas, a famosa surpreendeu ao mostrar que é a cara do pai ao também postar fotos raras com ele.

Paolla Oliveira teve dublê de perna

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.