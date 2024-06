Deborah Secco revela se pretende investir em conteúdo adulto: ‘Pelo dinheiro’

Solteira, Deborah Secco revela se tem planos de investir no mundo do conteúdo adulto e relembra suas capas de revistas ousadas

Após o fim de seu casamento com Hugo Moura, Deborah Secco surpreendeu ao revelar, em entrevista ao ‘Na Cama com Pitanda’, no Multishow, se pretende investir na venda de conteúdo adulto. Embora tenha participado de ensaios fotográficos mais ousados no passado, ela contou que fazia isso pelo dinheiro e que hoje não se vê trabalhando com essas plataformas.

Enquanto conversava com as ex-participantes do BBB 24 e comandantes do programa, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, Deborah abriu o jogo e discutiu a possibilidade: "Nunca pensei em fazer conteúdo adulto”, ela descartou. Em seguida, a atriz lembrou das vezes em que posou nua: “Eu fiz duas vezes em revista, pode ser considerado um conteúdo adulto”.

No entanto, Secco mencionou que sua primeira experiência não foi positiva e que apenas aceitou exibir o corpo por conta do retorno profissional: “Mas a primeira vez que eu fiz foi muito ruim, muito desconfortável. Eu tinha 18 anos e eu fiz pelo dinheiro. A segunda revista já foi mais fácil”, a artista detalhou seus ensaios fotográficos.

Para encerrar o assunto, Deborah explicou o motivo pelo qual não pretende investir no mundo do conteúdo adulto atualmente: “Depois, com o passar do tempo, eu fui desmistificando e desvalorizando um pouco o meu corpo, a minha nudez. Eu sou muito mais do que um corpo, eu tenho muitas outras coisa”, ela finalizou.

Vale lembrar que Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com o modelo e diretor Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, a pequena Maria Flor, de nove anos.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término. “Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, disse.

Deborah Secco reflete sobre julgamentos:

Nos últimos dias, Deborah Secco publicou uma reflexão sobre julgamentos em suas redes sociais: “Com o tempo eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento e no que de fato eu acho que eu sou, no que me faz feliz e em quem eu quero ser”, ela contou.

“Com o tempo, não fui precisando mais dessa validação dos outros, dessa admiração e coloquei isso em mim mesma”, acrescentou a atriz, que se considera única: “Não é fácil ser único num mundo que desde sempre tenta colocar a gente em caixas. Mas posso dizer que é libertador”, ela celebrou seu jeito de ser; confira a reflexão de Secco!