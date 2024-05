Deborah Secco desabafa sobre julgamentos: "Cada vez mais livre"

A atriz Deborah Secco surpreendeu os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo falando sobre julgamentos e como lida com a situação

Deborah Secco usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para fazer um desabafo. Ela postou em seu perfil no Instagram um vídeo refletindo sobre julgamentos e como lida com essa situação. "Um desabafo sobre essa busca cada vez mais intensa sobre me conhecer melhor", escreveu ela na legenda.

Na gravação, a atriz começou deixando um aviso aos fãs. "Você será julgado independente do que você faça, do que você escolha, de quem você seja, afinal somos tão diferentes e plurais. Você será julgado no seu trabalho, na sua vida e na sua maternidade", alertou.

Em seguida, Deborah falou sobre como lida com os julgamentos. "Com o tempo eu fui tirando um pouco a importância desse julgamento do outro e fui colocando essa importância em mim, no meu julgamento e no que de fato eu acho que eu sou, no que me faz feliz e em quem eu quero ser. Com o tempo, não fui precisando mais dessa validação dos outros, dessa admiração e coloquei isso em mim mesma [...]", acrescentou.

A atriz falou que aprendeu a se abraçar e gostar mais de si. "Não é fácil ser único num mundo que desde sempre tenta colocar a gente em caixas. Mas posso dizer que é libertador. A gente ganha pessoas, perde outras, mas o mais importante é que cada vez mais eu acho que a gente se ganha. Eu pelo menos me sinto cada vez mais inteira, mais minha e mais capaz", ressaltou.

"Eu sinto que cada vez mais eu me tenho, me conheço, me respeito. Com todas as minhas qualidades, meus defeitos, meus erros, acertos... eu de verdade, eu inteira, eu... e tentando ser cada vez mais livre", completou.

Confira o vídeo na íntegra:

