Rafa Kalimann revela que perdeu bebê no início da gestação: 'Dor profunda'

No ar em 'Família É Tudo', Rafa Kalimann contou que sofreu um aborto espontâneo de seu primeiro filho com o ator Allan Souza Lima

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os fãs uma notícia triste envolvendo sua vida pessoal. Através de um longo relato emocionante, a ex-participante do BBB 20 contou que sofreu um aborto espotâneo recentemente e ainda está se recuperando do luto.

Em seu Instagram oficial, Rafa publicou um vídeo onde aparece lendo um texto escrito diretamente para o bebê. A famosa estava à espera de seu primeiro filho com o ator Allan Souza Lima e também compartilhou imagens do momento em que o casal descobriu a gestação.

"Ao nosso dia das mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas para mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho", escreveu ela em um trecho da legenda.

Em seus stories, Rafa Kalimann abriu um pouco mais o coração e falou sobre o difícil momento que tem enfrentado nos últimos dias. Visivelmente emocionada, a vilã Jéssica da novela 'Família É Tudo', da Globo, comentou que não sabe se essa dor irá amenizar algum dia.

"Tenho vivido nesses dias um vácuo muito, um luto muito grande, passei por situações que eu acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim, que eu não compartilhei. Muitas mulheres passam por isso, eu só não compreendo quando dizem que é normal", disse ela.

"Essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se curada", continuou Rafa. Em seguida, ela revelou que tem conversado com outras mulheres que também já passaram por situações semelhantes e que isso a tem ajudado de certa forma.

"Também quero desejar feliz Dia das Mães a nós, que geramos, mas não tivemos oportunidade de realizar isso, de forma… sei que somos muitas. Queria vir aqui dar um abraço especial em vocês e também trocar com vocês, acho que pode me fortalecer muito", declarou a atriz.

Allan Souza Lima fala sobre namoro com Rafa Kalimann

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann está namorando! Após muitas especulações em torno de um possível romance da famosa com o ator Allan Souza Lima, o relacionamento amoroso foi confirmado pelo artista na última terça-feira, 16, no programa 'Otalab', do UOL.

Conhecido por sua atuação na série 'Cangaço Novo', da Prime Vídeo, Allan ganhou recentemente uma homenagem da amada nas redes sociais. Na ocasião, Rafa celebrou o papel do rapaz como Jesus na encenação 'Paixão de Cristo de Nova Jerusalém'.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Otaviano Costa, o ator, muito discreto a respeito de sua vida pessoal, abriu o coração e falou um pouco sobre a aproximação do casal. "Tamo junto, sim! Ela é uma pessoa incrível, sim. Ela é espiritualizada demais", iniciou Allan Souza Lima.

E completou: "Eu não estendo muito sobre vida pessoal, mas tem um lugar que, quando eu falo da minha vida pessoal, por exemplo, é quando está relacionado a algo de transformação. Então, assim… A gente fala muito sobre isso. O nosso encontro foi num lugar de transformação. Ela é uma pessoa muito espiritualizada. E ela vem me trazendo isso. Ela vem me alimentando muito isso, desde que a gente se conheceu. A gente é bagaceira. A gente se diverte 24 horas por dia".