Fiorella Mattheis anuncia segunda gravidez com herdeiro da Globo e revela nome

Casada com Roberto Marinho Neto, Fiorella Mattheis anuncia segunda gravidez e revela nome escolhido para o bebê; veja vídeo

Neste domingo, 14, a atriz, modelo e empresária Fiorella Mattheis usou as redes sociais para anunciar que sua família vai aumentar! Casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, ela fez uma rara exceção em sua habitual discrição e revelou estar esperando seu segundo filho, além de compartilhar o sexo e o nome do bebê com seus seguidores.

Através do feed do Instagram, Fiorella surpreendeu ao compartilhar um vídeo em que aparece escrevendo uma mensagem na areia da praia. Inicialmente, a beldade lista os integrantes de sua família, incluindo seu primogênito, o pequeno Roberto Júnior, que completou seu primeiro aninho de vida em março deste ano e ganhou um bolo especial da família.

Na sequência, a empresária revela a chegada de seu segundo herdeiro, um menino que já teve seu nome definido: “Mamãe, papai, Roberto e José”, ela completou e desenhou um coração ao redor enquanto sorria para a câmera. No registro, ainda é possível notar a barriguinha de Fiorella apontando de forma discreta.

Na legenda, a famosa se derreteu e revelou que o pequeno deve chegar em breve, já que está grávida de quase seis meses: “23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano”, ela celebrou a novidade. Nos comentários, os papais receberam parabenizações de amigos como Fabiana Justus, Thales Bretas e Fernanda Paes Leme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Vale mencionar que Fiorella e Roberto estão juntos desde 2017 e teriam oficializado a união em uma cerimônia secreta na Itália em 2021. Extremamente discretos sobre o relacionamento e sua vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos e nunca mostraram o rostinho do primeiro herdeiro, Roberto, que nasceu em março de 2023.

Dono de um patrimônio bilionário que atingiu R$ 14 bilhões em 2017, segundo a revista Forbes, Robertinho, como é conhecido, assumiu a chefia do departamento de esportes da emissora da família. Enquanto isso, Fiorella pausou a carreira artística e atualmente se dedica integralmente à sua empresa de itens de luxo de segunda mão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Fiorella Mattheis desabafou sobre dificuldades para engravidar:

Fiorella Mattheis já relembrou o caminho difícil que percorreu até conseguir engravidar. Enquanto estava grávida do primeiro filho com o empresário Roberto Marinho Neto, ela compartilgou sofreu cinco abortos espontâneos até conseguir manter a gestação até o fim. Em entrevista ao videocast Mileumatretas, ela contou sobre o percurso.

“Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que não conseguem engravidar. Eu já conversei com mulher que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Eu tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses eu engravidei 5 vezes. A segunda vez foi tubária, peguei Covid”, desabafou; confira o relato na íntegra.