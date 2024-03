Veja a foto do bolo de aniversário do filho de Fiorella Mattheis

Discreta com a vida pessoal, Fiorella Mattheis abre exceção para mostrar detalhe da festa de aniversário de 1 ano do filho

A atriz e empresária Fiorella Mattheis mostrou um detalhe da festa de aniversário do filho, Roberto, fruto do casamento com o empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo. O menino completou o seu primeiro ano de vida nos últimos dias e a mamãe coruja encomendou um bolo de aniversário sofisticado.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto do bolo do herdeiro. O doce contou com o tema de Circo e foi decorado com vários desenhos temáticos, incluindo leão, gatos, elefante e até um coelho na cartola.

“Explode coração de tanto amor e emoção com o primeiro aniversário do meu bebê! RMM 1 ano”, disse ela na legenda.

Fiorella e Roberto ainda não mostraram o rosto do filho publicamente para preservar a intimidade do menino. Tanto que ela falou sobre essa decisão recentemente. "A gente escolheu criar ele off-line… mantendo a privacidade e deixando que ele faça suas escolhas no futuro. Tenho certeza que vocês me entendem", afirmou nas redes sociais. Fiorella e Roberto se casaram em junho de 2021 em uma cerimônia luxuosa na Itália.

Hoje em dia, Roberto Marinho Neto trabalha no cargo de chefe do departamento de esportes da Globo, que é a empresa de sua família. Ao longo de sua vida, ele acumulou um patrimônio de R$ 14 bilhões, informou a revista Forbes em 2017.

Fiorella Mattheis é flagrada em passeio com o marido e o filho

A atriz Fiorella Mattheis fez uma rara aparição em público na companhia do marido, Roberto Marinho Neto, e do filho, Roberto. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto caminhada na orla de uma praia no Rio de Janeiro ao lado do marido, que empurrava o carrinho de bebê do filho deles.

Discreta com a vida pessoa, a estrela quase não mostra momentos em família para se preservar. Porém, ela foi fotografada em seu momento de exercício.

