Fiorella Mattheis faz rara aparição com o marido e o filho

Casada com herdeiro da Globo, Fiorella Mattheis curte passeio ao ar livre com o marido e o filho em tarde de sol no Rio de Janeiro

A atriz Fiorella Mattheis fez uma rara aparição em público na companhia do marido, Roberto Marinho Neto, e do filho, Roberto. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto caminhada na orla de uma praia no Rio de Janeiro ao lado do marido, que empurrava o carrinho de bebê do filho deles.

Discreta com a vida pessoa, a estrela quase não mostra momentos em família para se preservar. Porém, ela foi fotografada em seu momento de exercício na tarde deste domingo, 10.

Vale lembrar que o bebê do casal nasceu em fevereiro deste ano, mas ainda não teve o seu rosto revelado pelos pais, que decidiram preservar a identidade dele. Tanto que ela falou sobre essa decisão recentemente. "A gente escolheu criar ele off-line… mantendo a privacidade e deixando que ele faça suas escolhas no futuro. Tenho certeza que vocês me entendem", afirmou nas redes sociais. Fiorella e Roberto se casaram em junho de 2021 em uma cerimônia luxuosa na Itália.

Hoje em dia, Roberto Marinho Neto trabalha no cargo de chefe do departamento de esportes da Globo, que é a empresa de sua família. Ao longo de sua vida, ele acumulou um patrimônio de R$ 14 bilhões, informou a revista Forbes em 2017.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Fiorella Mattheis fez homenagem no Dia dos Pais

Em agosto deste ano, Fiorella Mattheis fez um post especial no Dia dos Pais para homenagear o seu pai e também o seu marido, que se tornou pai neste ano.

"Essa data a partir de hoje ficou ainda mais especial, dia de comemorar o amor e a dedicação de dois caras que apesar de diferentes são mto parecidos na sua essência: colocam a família em 1º plano, valorizam o que realmente importa, amam praticar esporte e os animais, tem compaixão ao próximo, se dedicam muito a seus ofícios, e enaltecem as mulheres a sua volta! Viva Andreas e Roberto, meu pai e pai do meu filho. Amor, se eu já te amava antes… agora te ver com nosso pacotinho nos braços é de transbordar o coração de amor e ao mesmo tempo, é sentir paz! Feliz dia dos pais para meus irmãos pais, meus amigos pais, meu padrasto e a todos vocês", disse ela.