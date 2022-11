Namorado de Silvia Abravanel conhece o sogro, Silvio Santos

Namorado de Silvia Abravanel, Gustavo Moura celebra encontro especial com Silvio Santos: 'Foi muito bacana, adorei'

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 10h39

Nesta semana, o cantor Gustavo Moura, que é o namorado da apresentadora Silvia Abravanel, conheceu o sogro, o apresentador Silvio Santos! Depois de cerca de cinco meses de namoro, o artista conseguiu marcar um encontro para conhecer o pai da namorada e contou que adorou o encontro especial.

“A gente [Gustavo e Silvia] se conheceu através do Instagram, começamos a conversar... E tem um pouco mais de cinco meses que a gente está junto. Agora que a gente conseguiu conciliar a agenda [para o encontro com o Silvio Santos]. Foi muito legal, fiquei muito feliz de conhecer o Silvio. Além de ser uma pessoa que o Brasil ama, um artista que o mundo ama, estar ali junto com a Silvinha, com a família, foi muito legal. Fui muito bem recebido tanto por ele quanto pela Íris [Abravanel – esposa de Silvio], foi muito bacana, adorei”, disse ele à CARAS Digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Silvio Santos é fotografado ao votar no segundo turno das eleições

O apresentador Silvio Santos, de 91 anos, fez questão de exercer o seu direito de voto e foi às urnas na tarde deste domingo, 30, para votar no segundo turno das eleições de 2022. O artista foi fotografado ao chegar em uma escola de São Paulo e causou alvoroço entre a imprensa e os fãs que estavam no local.

Silvio foi fotografado ao lado de uma de suas filhas, a apresentadora Rebeca Abravanel. De look azul, ele foi atencioso com as pessoas que o reconheceram no local.