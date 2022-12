Famosos lamentam a morte de Pedro Paulo Rangel: 'Ícone'

Walcyr Carrasco, Julia Rabello e mais famosos escrevem mensagens de despedida para o ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu aos 74 anos

A morte do ator Pedro Paulo Rangel comoveu o universos dos famosos nesta quinta-feira, 21. Ele faleceu aos 74 anos após passar alguns dias internado no CTI da Casa de Saúde São José. Ele lutou por alguns anos contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Nas redes sociais, vários famosos manifestaram a tristeza com a partida do colega e prestaram suas homenagens.

Confira alguns dos recados dos amigos famosos para o ator Pedro Paulo Rangel:

Walcyr Carrasco: "Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, ícone de uma geração de artistas que fizeram parte do dia a dia do povo brasileiro. Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!"

Julia Rabello: "Querido PP, eu acho que você foi o primeiro ídolo que trabalhei junto. Lembro que eu observava fascinada cada coisa que você fazia ou ensinava. Sempre te admirei, sempre te achei um ator fora do normal. Meu carinho por você é enorme e recebo a notícia da sua partida com tristeza, mas percebendo o tanto que de você ficou em mim. Obrigada por tudo e parabéns por tanto! Essa segunda foto eu guardo com muito carinho. Meu ídolo me assistindo, que honra te mostrar o que aprendi e dizer que você fez parte disso. Te amo, PP".

Luiz Fernando Guimarães: "Grande companheiro de tantas histórias. Sempre fui muito fã, e tive o privilégio de sermos parceiros na Tv Pirata e Minha Nada Mole Vida. Que os anjos estejam com você! Sua partida nos deixa um vazio... Sentirei sua falta querido Pepê!".

Dan Stulbach: "Que ator maravilhoso, um homem gentil, doce, sutil. Engraçado e dramático. Elegante. Pedro Paulo Rangel se foi hoje. Único, um ator e uma pessoa grandiosa. Vou sentir sua falta Pepê. Descanse em paz."

João Camargo: "Querido Pepê. Tive a honra de fazer o mesmo papel que ele em A Aurora da Minha Vida. Já era fã dele nessa época.Uma grande perda de um mestre da comédia".

Larissa Maciel: "Meu amorzinho… Acabei de receber a notícia da sua partida desse plano…. Meu coração nublou. Mas ao lembrar dos nossos encontros, por essa vida, logo eu estava sorrindo. Que saudade já sinto de você…. Teu último trabalho comigo naquele curta, valeu a pena por poder estar de novo com vc. Poder olhar seus olhinhos vivos e saltitantes. Passar aquele texto todas aquelas vezes e cair na gargalhada… dizer coisas um pro outro com troca de olhares, a gente fazia isso tão bem [risos] eu amava rir com você PP. E vc me sacaneava porque tenho riso frouxo… E me chamava de “mamita”… pq sempre me preocupava com vc…. Puxa…. Amo você. Agora você tá livre meu amorzinho… E eu vou sempre te levar no coração…Pedro Paulo Rangel, PP".

Kelzy Ecard: "Meu amigo, ídolo, com quem fiz minha primeira peça profissional, que me ensinou tanto!!! Não consegui fazer a última visita, hoje acordo com a notícia da sua partida! Te amo, PP! Hoje o Brasil perdeu um dos seus mais brilhantes atores de todos os tempos, Pedro Paulo Rangel. Mil vivas, PP!!!! Essa foto fizemos em uma das idas a Portugal do Sermão da Quarta-feira de Cinza! Ele me mandou há um mês. Tirada em 1996. Uma vida! Que tristeza estou sentindo!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelzy Ecard (@kelzyecard)