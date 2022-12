Morre o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, no Rio de Janeiro

Intérprete do Calixto da novela O Cravo e a Rosa, Pedro Paulo Rangel faleceu nesta quarta-feira, 21, após internação no Rio de Janeiro

O ator Pedro Paulo Rangel faleceu aos 74 anos de idade após ficar internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O artista partiu na madrugada desta quarta-feira, 21, informou o site G1.

O artista foi internado no dia 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. O ator lutava contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é conhecida como DPOC. Ele chegou a ser intubado nos últimos dias de vida. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada.

Ao longo de sua carreira, ele fez diversos trabalhos na TV, teatro e cinema. Ele ficará eternizado por suas atuações em novelas como Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo, A Indomada, Belíssima e O Cravo e a Rosa.

Pedro Paulo Rangel chegou a rebater notícia de que não conseguiria mais trabalhar

Poucos meses antes de sua morte, o ator Pedro Paulo Rangel desmentiu rumores sobre a sua saíde. Ele chegou a ser alvo de comentários de que não conseguiria mais trabalhar, mas ele desmentiu em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

"Vi notícias de que estou doente, que parei de trabalhar. Eu queria desmentir isso. Na verdade, tenho uma doença crônica, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), causada pelo cigarro. Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia. Eu só não posso andar muitos metros, não consigo, me dá falta de ar. Mas no palco eu ando perfeitamente", disse ele.

E continuou: "Nas ruas uso uma scooter. É a maneira que tenho para sair de casa e me locomover. Não quero andar e parar a cada cem metros para respirar. Não sou um inválido que está na cama. Foi muito chato quando li isso. É desagradável".