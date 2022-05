Pedro Paulo Rangel desmente rumores sobre sua saúde

Intérprete do Calixto de O Cravo e a Rosa, Pedro Paulo Rangel abre o jogo sobre sua saúde e afirma: 'Não sou um inválido que está na cama'

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 09h32

O ator Pedro Paulo Rangel comentou sobre sua saúde após ver rumores na internet. Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele contou que tem uma doença pulmonar e segue uma rotina de cuidados, mas garantiu que consegue trabalhar. Tanto que ele vai reestrear a peça O Ator e o Lobo no Rio de Janeiro em outubro.

Pedro Paulo Rangel fala sobre sua saúde

"Vi notícias de que estou doente, que parei de trabalhar. Eu queria desmentir isso. Na verdade, tenho uma doença crônica, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), causada pelo cigarro. Isso absolutamente não me impede de trabalhar. Eu tomo remédios, tenho uma rotina. Faço fisioterapia. Eu só não posso andar muitos metros, não consigo, me dá falta de ar. Mas no palco eu ando perfeitamente", disse ele.

E continuou: "Nas ruas uso uma scooter. É a maneira que tenho para sair de casa e me locomover. Não quero andar e parar a cada cem metros para respirar. Não sou um inválido que está na cama. Foi muito chato quando li isso. É desagradável".

Por fim, o artista contou que parou de fumar há muitos anos e que descobriu a doença em 2002. "Ela não dá sinais, é uma doença traiçoeira. Quando aparece, babau. Não tem cura, é irreversível e progressiva. Eu já tinha parado de fumar, mas o mal estava feito. E eu sou um ex-fumante radical. Não posso ver alguém com cigarro na minha frente. Eu falo: "Não faça isso, olha a minha situação". Fumar é um vício terrível", declarou.

Atualmente, o ator Pedro Paulo Rangel pode ser visto na reprise da novela O Cravo e a Rosa, na qual interpretou o personagem Calixto.