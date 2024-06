Yuri Lima se declara à Iza no Dia dos Namorados e brinca: 'Valeu a pena esperar’

Nos Dias dos Namorados, o jogador do mirassol se declarou em seus redes sociais; Yuri Lima e Iza esperam a sua primeira filha, Nala

Yuri Lima derreteu os fãs com a declaração feira à Iza neste Dia dos Namorados. O jogador de futebol aproveitou a postagem da cantora, feita nesta quarta-feira, 12, para prestar sua homenagem também na seção de comentários. Vale lembrar que o casal está à espera de sua primeira filha, Nala.

"Você me deixa todo errado, como pode?! Valeu a pena esperar todos esses anos tá [risos] e eu sei que foi tudo no tempo certo no tempo Dele. E mesmo com essa distância, entre conexões (quando dá) nos viramos, né? E já vivemos tantas coisas meu amor, e viveremos muito mais … a minha paixão, admiração e desejo por você só aumenta minha preta", começou a dizer.

Yuri continuou: "Agradeço a Deus por te colocar na minha vida, e deixa com o Pai [risos] vou cuidar de tudo! Ainda não sou tão bom com as palavras pra expressar o que sinto, mas vou te provar todos os dias o quanto você é especial e o quanto eu te amo. Dona dos meus pensamentos e do meu coração DONA DE MIM! MINHA ETERNA NAMORADA".

Na publicação a cantora reuniu uma série de vídeos de momentos especiais do casal e dedicou um texto carinhoso ao jogador: “A gente é diferente, né? Não um do outro. Porque parece que a gente se conhece há décadas, desde sempre. Você me completa e, ao mesmo tempo, somos muito parecidos. O que quero dizer é que a nossa história é diferente. De um jeito que eu nunca imaginei. E é por isso que é perfeita”, iniciou Iza.

E continuou. “Porque não fui eu que desenhei. Foi Ele que quis assim. Ele que quis me dar esse presente. E que presente! A gente já viveu tanto coisa… Amo tanto nós dois… Você mudou minha vida, meu amor. Para melhor! Sou feliz de um jeito que eu nem sabia que dava para ser. Tenho o melhor namorado que eu poderia querer”, confira o resto do texto da cantora clicando aqui!

Iza revela o quanto sua barriga já cresceu

A cantora Iza explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Esperando o nascimento da primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima, ela gravou um novo vídeo para as redes sociais em maio deste ano.

Nas imagens, ela apareceu na área externa de sua mansão e ostentou suas novas curvas ao celebrar o crescimento da barriguinha. A estrela contou que já está com quatro meses e meio de gestação.