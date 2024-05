Maraisa revela se pretende pausar a carreira para engravidar: 'Faz parte da vida'

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, abriu o jogo e falou sobre os planos de casar e construir uma família ao lado do noivo

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, abriu o coração e falou sobre os planos de sua vida pessoal ao lado do noivo, o empresário Fernando Mocó. Os dois assumiram publicamente o namoro há quase um ano, em julho de 2023.

Extremamente feliz com a relação, Maraisa contou que casamento e filhos são desejos em comum entre o casal. Recentemente, fãs especularam uma possível gravidez da artista após ela surgir em algumas fotos com a mão na barriga.

Em entrevista à Quem, a irmã gêmea de Maiara garantiu que apesar dos planos, ela não pretende pausar a carreira musical quando engravidar. "A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida ", declarou ela.

Em fevereiro deste ano, durante a turnê da dupla em Portugal, Maraisa revelou que a data do casamento ainda não foi marcada, mas que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.

"Você sabe como as coisas funcionam aqui. Pode casar amanhã, é. Ter filho é muito rápido. O Felipe [empresário] tá ali: 'Pelo amor de Deus me avisa quando vai vir esse neném, porque eu sei que vai vir esse ano", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Ela, inclusive, também já falou sobre a experiência da maternidade vivida por Marília Mendonça, que continuou realizando suas apresentações até a chegada do filho. A cantora, que faleceu em 2021 vítima de um acidente aéreo, é mãe do pequeno Leo, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff.

Vale lembrar que a assessoria de imprensa de Maraisa negou que a famosa esteja esperando seu primeiro filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Noivo de Maraisa faz homenagem para ela em data especial

Noivo da cantora Maraisa, o empresário Fernando Mocó agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao declarar o seu amor pela cantora. Eles completaram 10 meses de relacionamento e ele fez questão de comemorar a data especial.

Ele abriu um álbum de fotos com imagens de um ensaio que fizeram juntos em clima de romance e declarou o amor na legenda. "Hoje completam 10 meses de muitos que virão, com a benção de Deus! Te amo meu amor", disse ele.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal apaixonado. "Lindos! Todo o amor do mundo para vocês", disse um seguidor. "Que Deus abençoe sempre essa união", afirmou outro. "Meu casal mais lindo do mundo", escreveu mais um.