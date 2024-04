Equipe de Maraisa se pronuncia após Maiara beijar a barriga da irmã

Vídeo de Maiara dando um beijo na barriga da irmã, Maraisa, durante show levanta rumores de gravidez, mas a equipe dela nega

As cantoras Maiara e Maraisa viraram assunto nas redes sociais neste domingo, 21, por causa de um vídeo durante um show. Nele, Maiara deu um beijo na barriga de Maraisa e levantou rumores de que a irmã pudesse estar grávida. Porém, a equipe da sertaneja negou.

A assessoria de Maraisa disse que ela quer ter filhos, mas não está grávida. “Foi uma brincadeira! Ela quer engravidar sim, é um desejo dela”, afirmou a representante ao site Gshow. Inclusive, a assessora ainda disse que Maraisa fez a coleta de óvulos para congelar.

"Ela fez a coleta dos embriões para que se caso necessário posteriormente ela possa fazer a fertilização com os seus próprios embriões. É mais um procedimento de segurança futura", afirmou.

O fim do noivado de Maraisa e a volta

O fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó pegou todo mundo de surpresa há alguns meses. O colunista Leo Dias revelou o que aconteceu com o ex-casal ao contar qual foi o motivo do término.

De acordo com o jornalista, Maraisa e Fernando tiveram uma discussão sobre como iriam aproveitar os dias de folga dela. A artista teria quatro dias de folga e queria descansar, mas o empresária queria fazer uma viagem com a amada. Com os desejos contrários entre eles, a cantora insistiu que era importante descansar e logo chegou a conclusão de que esta discussão poderia ser algo frequente entre eles e decidiu terminar o noivado.

A separação foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos com o rapaz do seu feed do Instagram. Um tempo depois, ela reatou com Fernando Mocó ao postar fotos com ele comemorando o Natal.