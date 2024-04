Maiara beija a barriga de Maraisa e levanta rumores

Será que está grávida? Maiara tem uma atitude inesperada durante show com Maraisa e os fãs questionam se a cantora está grávida ou não

A cantora Maiara deu o que falar nas redes sociais na madrugada deste domingo, 21, ao tomar uma atitude inusitada durante o seu show com a cantora Maraisa. No palco, ela surpreendeu ao dar um beijo na barriga da irmã gêmea.

Rapidamente, os fãs começaram a levantar rumores de que Maraisa poderia estar grávida. Porém, as duas ainda não se pronunciaram sobre o gesto inesperado.

Vale lembrar que Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó. Eles assumiram o namoro publicamente em julho de 2023 e ficaram noivos em setembro do mesmo ano.

Recentemente, Maraisa contou ao colunista Leo Dias que tem planos de engravidar e fez um tratamento para retirar os óvulos para fazer a fertilização in vitro. “Estou no caminho. Na verdade eu tinha acabado de tirar os óvulos. Eu estou na primeira semana ainda, aí vai para o teste genético, faz biópsia”, disse ela.

Maiara fez cirurgia íntima

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu ao contar que fez uma cirurgia íntima após perder peso nos últimos tempos. A estrela contou que optou pelo procedimento ao sentir que estava com excesso de pele.

"Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", disse ela durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT.

Então, ela rebateu as questões sobre o procedimento. "As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina", declarou.

De acordo com o Jornal O Globo, a cirurgia íntima, conhecida como ninfoplastia, pode custar entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, já que o valor pode variar dependendo do profissional escolhido.