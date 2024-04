Maiara faz cirurgia íntima e surpreende com o motivo

Irmã gêmea de Maraisa, a cantora Maiara contou que passou por uma cirurgia íntima após perder peso e explicou o motivo

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu ao contar que fez uma cirurgia íntima após perder peso nos últimos tempos. A estrela contou que optou pelo procedimento ao sentir que estava com excesso de pele.

"Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", disse ela durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT.

Então, ela rebateu as questões sobre o procedimento. "As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina", declarou.

De acordo com o Jornal O Globo, a cirurgia íntima, conhecida como ninfoplastia, pode custar entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, já que o valor pode variar dependendo do profissional escolhido.

Maiara já revelou qual é o seu peso

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.

Com 1,54m de altura, Maiara contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado. A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. Inclusive, ela atribui o seu emagrecimento a sua mudança de pensamento ao mergulhar na terapia e na espiritualidade.

"Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. é foco e disciplina. Sabe o que mais me emagreceu foi limpar o meu ambiente de pessoas tóxicas, de comidas tóxicas”, disse ela.