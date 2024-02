Maraisa abre o jogo sobre planos de gravidez e casamento: 'Estamos falando'

Em um noivado com Fernando Mocó, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, revelou os planos para a chegada do primeiro herdeiro

A família da cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, pode aumentar em breve! A artista, que está em um noivado com Fernando Mocódesde setembro do ano passado, não esconde sua vontade de casar e os planos para ser mamãe.

Durante a turnê da dupla em Portugal, Maraisa revelou que a data do casamento ainda não foi marcada, mas que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.

"Você sabe como as coisas funcionam aqui. Pode casar amanhã, é. Ter filho é muito rápido. O Felipe [empresário] tá ali: 'Pelo amor de Deus me avisa quando vai vir esse neném, porque eu sei que vai vir esse ano", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Na sequência, a famosa revelou que o casal já faz planos para a vinda do primeiro herdeiro. "Já estamos falando de filho", confirmou a artista. Ela, inclusive, reforçou que seguirá nos palcos até o bebê nascer. "Eu seguro o show, contratante, pode contratar", brincou Maiara, irmã gêmea de Maraisa.

Por fim, as duas falaram sobre a experiência da maternidade vivida por Marília Mendonça, que também continuou realizando suas apresentações até a chegada do filho. A cantora, que faleceu em 2021, vítima de um acidente aéreo, é mãe do pequeno Leo, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff.

"Acho que é uma sensação que temos que viver, igual a Marília viveu, toda a sensação que viveu com o Leo foi incrível. Tivemos um grande exemplo de mulher, que é uma leoa mesmo. Cumpriu toda a agenda, foi uma mãezona incrível. Eu tenho uma referência de mulheres maravilhosas que dão conta do recado", declarou Maiara ao jornalista.

Maraisa surpreende em novas fotos com Fernando Mocó

Nesta quinta-feira, 1, a cantora sertaneja Maraisa surpreendeu a web com novo ensaio ao lado de Fernando Mocó, seu noivo. Após passarem um tempo separados, o casal reatou no final de 2023 e seguem apaixonados.

Maraisa e Fernando postaram os novos cliques em uma publicação compartilhada no perfil de ambos. "Sr. & Sra. Mocó", disseram na legenda. Nas fotos, a dupla de Maiara aparece com um vestido branco cheio de brilho, e o empresário com um terno preto.

Os fãs e amigos deixaram todo o carinho e apoio à união nos comentários. "Já tô com o terno de ser padrinho, CASALZÃO", disse o compositor Diego Silveira. "Se essas fotos já ficaram lindas demais, fico imaginando as do casamento!", afirmou uma internauta. "Casalzão lindo! Toda felicidade do mundo pra vocês! Eu amo amar o amor de vocês! Você merece demais, pequena", alegou mais uma.

