O amor está no ar: Maraisa surpreende em novas fotos com Fernando Mocó

Maraisa deixou os seguidores apaixonados após compartilhar novos cliques ao lado de seu noivo, Fernando Mocó. "Sr. & Sra. Mocó"

Nesta quinta-feira, 1, a cantora sertaneja Maraisa surpreendeu a web com novo ensaio ao lado de Fernando Mocó, seu noivo. Após passarem um tempo separados, o casal reatou no final de 2023 e seguem apaixonados.

Maraisa e Fernando postaram os novos cliques em uma publicação compartilhada no perfil de ambos. "Sr. & Sra. Mocó", disseram na legenda. Nas fotos, a dupla de Maiara aparece com um vestido branco cheio de brilho, e o empresário com um terno preto.

Os fãs e amigos deixaram todo o carinho e apoio à união nos comentários. "Já tô com o terno de ser padrinho, CASALZÃO", disse o compositor Diego Silveira. "Se essas fotos já ficaram lindas demais, fico imaginando as do casamento!", afirmou uma internauta. "Casalzão lindo! Toda felicidade do mundo pra vocês! Eu amo amar o amor de vocês! Você merece demais, pequena.", alegou mais uma.

Maraisa passou por cirurgia no nariz após acidente

A cantora Maraisa abriu o jogo sobre o que realmente aconteceu no acidente que sofreu em um hotel há poucos dias. A estrela sofreu uma queda em uma hidromassagem durante um dia de folga e fraturou o nariz. Assim, ela precisou ser levada às pressas para um hospital e realizou uma cirurgia durante a madrugada.

Recentemente, alguns dias após o incidente, ela voltou às redes sociais e mostrou o curativo em seu nariz e os hematomas no rosto em decorrência do acidente. Ela contou que está bem e já vai retomar sua agenda de shows. Além disso, ela agradeceu pelo apoio que recebeu nos últimos dias.

"Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros. Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia com a Dra Alice Papini (@dra.alicepapini_rinoplastia) que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também!", disse ela.

A cantora também agradeceu a todos que a auxiliaram neste período e que estavam com ela durante o passeio. "Estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim… Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana".

Por fim, Maraisa fez um agradecimento especial ao seu noivo, o empresário Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro” Fernando Mocó (@fernandomoco), que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias, cada dia que passa e todas as provas que passamos, me mostra o quanto o nosso amor é lindo, o quanto você é o amor da minha vida de verdade, obrigada, Senhor, por tudo, por ter me guardado a cada segundo. Obrigada a minha família, amo muito vocês!! Poder cantar é nosso maior prazer", escreveu ela.