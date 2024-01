Maraisa passou por cirurgia às pressas: ‘Situação não era tão simples’

Após acidente durante dia de folga, Maraisa reaparece na internet para contar que passou por cirurgia e mostra o curativo

A cantora Maraisa abriu o jogo sobre o que realmente aconteceu no acidente que sofreu em um hotel nesta semana. A estrela sofreu uma queda em uma hidromassagem durante um dia de folga e fraturou o nariz. Assim, ela precisou ser levada às pressas para um hospital e realizou uma cirurgia durante a madrugada.

Agora, alguns dias após o incidente, ela voltou às redes sociais e mostrou o curativo em seu nariz e os hematomas no rosto em decorrência do acidente. Ela contou que está bem e já vai retomar sua agenda de shows. Além disso, ela agradeceu pelo apoio que recebeu nos últimos dias.

"Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros. Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia com a Dra Alice Papini (@dra.alicepapini_rinoplastia) que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também!", disse ela.

E completou: "Obrigada, Drº Luiz Romero (@dr.luizromero), pela atenção, o prefeito JHC (jhcdopovo), e sua mãe @eudociasenadora, que estiveram comigo nesse momento, para me acalmar e encaminhar para os melhores profissionais, obrigada, o meu cirurgião Rodrigo Rossi (drrodrigorossi), que ficou acompanhando a madrugada inteira e atento a tudo que estava sendo feito, obrigada ao meu escritório por todo apoio, era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais! Obrigada, Netinho (@netinholins) e sua esposa Bia (@biasouzam), a Mano Walter (@manowalter) e esposa Débora (@deborasilva), e todos que estavam com a gente em um passeio maravilhoso, estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim… Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana".

Por fim, Maraisa fez um agradecimento especial ao seu namorado, o empresário Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro” Fernando Mocó (@fernandomoco), que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias, cada dia que passa e todas as provas que passamos, me mostra o quanto o nosso amor é lindo, o quanto você é o amor da minha vida de verdade, obrigada, Senhor, por tudo, por ter me guardado a cada segundo. Obrigada a minha família, amo muito vocês!! Poder cantar é nosso maior prazer", escreveu ela.

Ao ver o post dela, Mocó respondeu com uma declaração nos comentários. "Meu amor, você é a mulher mais forte que já vi na minha vida!! 3 horas de ambulância depois mais 3 horas de cirurgia e você ali forte tranquilizando todos nós!! Graças a Deus deu tudo certo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa exibiu a boa forma em look para show

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, impressionou ao postar uma foto usando um look branco nada discreto. Há poucas semanas, a famosa compartilhou um clique nos bastidores de mais um show e chamou a atenção com a roupa escolhida para subir ao palco.

Usando um vestido branco bem colado ao corpo e com decote até o umbigo, a artista sertaneja deu um show de beleza com atitude. Com suas curvas esculturais em evidência, a musa arrancou elogios de seus seguidores.

"A produção do primeiro show do dia em Indaiatuba-SP", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Vestida para matar... ops para cantar", brincou Luciele Di Camargo. "Nossa que gata", exclamaram outros.