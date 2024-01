Maraisa sofre acidente em piscina de resort e é levada para hospital

Maraisa, da dupla com Maiara, precisou de atendimento médico após sofrer um acidente enquanto curtia a piscina de um resort

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, levou um susto nesta semana ao sofrer um acidente em uma piscina. A estrela estava em um resort de Porto de Pedras, em Alagoas, quando se acidentou e precisou ser levada de ambulância para um hospital da região.

Rapidamente, ela foi atendida pelos médicos e está bem. Porém, os detalhes do que aconteceu ainda não foram revelados.

Segundo o colunista Leo Dias, a equipe dela informou que a artista foi ao hospital e vai manter a agenda de shows normalmente. "No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho - Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente", dizia o comunicado da assessoria de imprensa da dupla.

Por enquanto, Maraisa não apareceu nas redes sociais nas últimas 24 horas.

Maraisa exibiu a boa forma em look para show

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, impressionou ao postar uma foto usando um look branco nada discreto. Há poucas semanas, a famosa compartilhou um clique nos bastidores de mais um show e chamou a atenção com a roupa escolhida para subir ao palco.

Usando um vestido branco bem colado ao corpo e com decote até o umbigo, a artista sertaneja deu um show de beleza com atitude. Com suas curvas esculturais em evidência, a musa arrancou elogios de seus seguidores.

"A produção do primeiro show do dia em Indaiatuba-SP", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Vestida para matar... ops para cantar", brincou Luciele Di Camargo. "Nossa que gata", exclamaram outros.