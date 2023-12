De vestido branco, Maraisa ostenta decote no umbigo e arrasa

Cantora Maraisa ostenta corpaço escultural em vestido branco à vácuo e chama a atenção com decote até o umbigo; veja o look completo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, impressionou ao postar uma foto usando um look branco nada discreto. Neste domingo, 03, a famosa compartilhou um clique nos bastidores de mais um show e chamou a atenção com a roupa escolhida para subir ao palco.

Usando um vestido branco bem colado ao corpo e com decote até o umbigo, a artista sertaneja deu um show de beleza com atitude. Com suas curvas esculturais em evidência, a musa arrancou elogios de seus seguidores.

"A produção do primeiro show do dia em Indaiatuba-SP", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Vestida para matar... ops para cantar", brincou Luciele Di Camargo. "Nossa que gata", exclamaram outros.

Nas últimas semanas, Maraisa terminou seu noivado com Fernando Mocó e brincou ao surgirem boatos de uma reconcialiação. "Essa semana está conturbada. O movimento está grande”, disse Maraisa. "Uma hora você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida? Solteira, casada?", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa volta a usar aliança?

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, chamou a atenção ao se apresentar nesta quinta-feira, 23, usando aliança novamente no dedo correspondente ao de compromisso. Dias após anunciar o fim do noivado com Fernando Mocó, ela reapareceu com anel.

Três dias depois de se pronunciar confirmando que não estava mais comprometida, a sertaneja surpreendeu e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com o empresário ao surgir com o acessório na mão.

A separação da artista e do ex foi confirmada por ela para o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. “Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse ela.

Veja as fotos de Maraisa usando aliança:

Fotos: Leo Franco/ Agnews