Após trocar alianças, Maraisa revela que está noiva: ''Essa hora chega para todos''

Cantora Maraisa revela que está noiva de Fernando Mocó após ser surpreendida com alianças em viagem

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está noiva do empresário Fernando Mocó, com quem começou a aparecer em clima de romance nas redes sociais no final de junho deste ano. Após compartilhar cliques trocando alianças, a sertaneja revelou que foi pedida em casamento.

A confirmação foi feita ao jornalista Leo Dias, que a questionou sobre os anéis. Apesar de assumirem recentemente o romance, o casal já se conhece desde antes de Maraisa se tornar famosa. Eles foram amigos de infância e vizinhos.

Nesta quarta-feira, 27, a famosa postou vários registros da viagem romântica que estão curtindo. Ela então surpreendeu ao exibir as alianças. "Um dia essa hora chega para todos, venci", brincou ela escrevendo "we're the champions", dizendo ser vencedora ao conseguir vivenciar a troca.

Ainda nas últimas semanas, Maraisa comemorou mais um mês de namoro com o eleito. Na ocasião, ela falou um pouco sobre a relação intensa deles. "Eu amo quando você atende minhas trezentas ligações diárias, eu amo a preocupação que você tem comigo em cada ida e cada chegada, amo dormir e sonhar com você…", escreveu na declaração.

Namorado de Maraisa

No dia 30 de junho, a cantora Maraisa compartilhou o primeiro clique com Fernando Mocó, levantando suspeitas de que estaria em um relacionamento com o empresário. Sem dizer nada, ela compartilhou a selfie em seus stories com uma carinha de coração.

Após alguns dias, a artista confirmou o romance ao publicar outros registros cheios de amor com ele. Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Vale lembrar que a sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.