Em viagem romântica, Maraisa troca alianças com o novo namorado e celebra surpresa

Que surpresa! Maraisa troca alianças com o namorado após o empresário surpreendê-la com anéis em jantar

A cantora Maraisa e o seu novo namorado, o empresário Fernando Mocó, estão muito apaixonados! Além de estarem curtindo uma viagem em clima de romance, o casal trocou alianças durante um jantar romântico nesta quarta-feira, 27.

Em seus stories, a sertaneja, da dupla com Maiara, compartilhou alguns registros do momento e se mostrou radiante com a surpresa do amado, com quem assumiu relacionamento publicamente por volta do mês de junho.

Exibindo a caixinha com anéis e aliança sendo colocada em seu dedo, a famosa comemorou a surpresa feita pelo amado. "Um dia essa hora chega para todos, venci", brincou ela escrevendo "we're the champions", dizendo ser vencedora ao conseguir vivenciar a troca.

Ainda nas últimas semanas, Maraisa comemorou mais um mês de namoro com o eleito. Na ocasião, ela falou um pouco sobre a relação intensa deles. "Eu amo quando você atende minhas trezentas ligações diárias, eu amo a preocupação que você tem comigo em cada ida e cada chegada, amo dormir e sonhar com você…", escreveu na declaração.

Veja o momento da troca de alianças de Maraisa e o namorado:

Namorado de Maraisa

No dia 30 de junho, a cantora Maraisa compartilhou o primeiro clique com Fernando Mocó, levantando suspeitas de que estaria em um relacionamento com o empresário. Sem dizer nada, ela compartilhou a selfie em seus stories com uma carinha de coração.

Após alguns dias, a artista confirmou o romance ao publicar outros registros cheios de amor com ele. Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Vale lembrar que a sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.