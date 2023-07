Assumiu! Maraisa surge em clima de romance com novo namorado: 'Amor'

Maraisa surge trocando carícias com o novo namorado em vídeo e deixa fãs enlouquecidos

Após levantar suspeitas de estar namorando o empresário, Fernando Mocó, com uma foto coladinha com ele, a cantora Maraisa tirou todas as dúvidas neste domingo, 02, ao publicar um vídeo romântico com o eleito.

Além de publicar alguns stories trocando carícias com o amado, a irmã de Maiara, que também está de namorado novo, ainda exibiu um vídeo em seu feed cantando e recebendo uma declaração do companheiro.

Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Nos comentários, os internautas vibraram ao verem a ídola toda apaixonada e encantada por Fernando Mocó. "Como está linda apaixonada", falaram. "O amor está no ar", disseram outros.

Na rede social Fernando Mocó aparece como empresário e sócio proprietário de uma empresa de utensílios para o lar, além de ter uma distribuidora de peças. Nos últimos dias, Maraisa postou uma selfie carinhosa com ele.

A sertaneja está solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.

Maraisa choca com antes e depois após transformação radical

Nesta semana, uma fã da dupla de Maiara e Maraisa, gerou polêmica na web ao fazer uma comparação do visual de Maraisa antes da fama. Isso porque a internauta resolveu fazer uma montagem com duas fontes da cantora mostrando a diferença gritante entre uma fase e outra da artista.

Dona de um estilo de dar inveja, Maraisa surge na primeira foto usando um top e uma calça justinha prata. A produção escolhida pela musa destacou sua cintura fininha. Já no segundo clique, a sertaneja deixou os fãs surpresos com o rosto natural e sem nenhum procedimento no início da carreira.

"Agora eu tenho certeza que não existe pessoa feia, existe pessoa sem dinheiro", legendou Lopes a postagem que virou assunto na web e foi replicada em diversas contas no Instagram. Totalmente diferente, o visual Maraisa impressionou os fãs que não pouparam reações diante da mudança.

“Ela sempre foi linda desde de nova, só mudou o nariz e a boca, certo ela com o dinheiro que tem”, apontou uma. “linda de qualquer jeito”, elogiou outro. “As pessoas com "dinheiro estão ficando com a mesma ‘cara’ “, opinou um terceiro. "Gente eu achava elas lindas kkkkkkkk agora só tá dentro do “padrão” da sociedade", analisou mais um.

Vale ressaltar que Maraisa faz dupla sertaneja com a irmã gêmea, Maiara. Discreta em relação sua vida amorosa, a morena sempre arranca elogios dos seguidores ao compartilhar sua rotina de exercícios na academia.

