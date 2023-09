Maraisa se declara e faz revelações: ''Trezentas ligações diárias''

Namorando empresário, Maraisa se declara para Fernando Mocó e fala sobre como é sua relação com ele

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, fez uma nova publicação apaixonada para o namorado, o empresário Fernando Mocó, com quem assumiu relacionamento nos últimos meses. Nesta segunda-feira, 18, a famosa iniciou a semana se declarando e revelou um pouco sobre a relação deles.

Em um clique preto e branco, em que apareceu beijando o eleito, a sertaneja comentou como se sente com ele. Maraisa então contou que ele é bem preocupado com ela e a artista também falou sobre estar sempre pensando nele.

"Eu amo quando você atende minhas trezentas ligações diárias, eu amo a preocupação que você tem comigo em cada ida e cada chegada, amo dormir e sonhar com você… Amo quando você me tira da zona de conforto para viver uma vida onde sou mais feliz! Com você eu quero tudo, agora e pra sempre… Gratidão, Senhor, por todos os cuidados que tens na minha vida, e todas as vezes que eu for, guarde meu amor e me faça voltar para os braços dele, onde pra sempre eu quero ficar… Te amo, amor", escreveu para o amado.

Ainda nos últimos dias, a famosa causou com um look sem nada por baixo. Usando um conjuntinho recortado e com amarrações, Maraisa deu o que falar ao surgir sem calcinha.

Namorado de Maraisa

No dia 30 de junho, a cantora Maraisa compartilhou o primeiro clique com Fernando Mocó, levantando suspeitas de que estaria em um relacionamento com o empresário. Sem dizer nada, ela compartilhou a selfie em seus stories com uma carinha de coração.

Após alguns dias, a artista confirmou o romance ao publicar outros registros cheios de amor com ele. Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Vale lembrar que a sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.