Maiara se emociona ao ver Maraisa chorando durante despedida do noivo

Parceiras na vida e na música, Maiara se emocionou ao ver a irmã, Maraisa, chorando por se despedir do noivo: "Amor demais"

Maiara não conteve a emoção ao ver a irmã, Maraisa, chorando ao se despedir do noivo, Fernando Mocó, nesta quinta-feira, 6. Por meio das redes sociais, a cantora registrou a despedida do casal e explicou o motivo das lágrimas.

"É amor demais! Dessa vez ele vai trabalhar e não vai conseguir ir na logística… mas daqui dois dias ele já está conosco (risos)! Casa logo, meu Deus! E leva eu! Quero um quarto na casa", escreveu Maiara nos Stories do Instagram.

No vídeo, Maraisa e Fernando trocavam carinhos enquanto a sertaneja chorava por precisar se despedir. "Olha minha irmã triste, está chorando de verdade. Ele volta, irmã", declarou Maiara. "Até eu choro. Não vai embora, não", completou.

Na sequência, ela se despediu do cunhado. "Vai com Deus, cunhado. Até eu chorei, irmã, achei que era de mentira [que você estava chorando]".

Para quem não lembra, o casal oficializou o namoro publicamente em julho de 2023. O noivado da cantora com o empresário aconteceu quatro meses depois do anúncio da relação, em outubro. Ainda em novembro, eles chegaram a terminar, mas reataram em dezembro do mesmo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Identidade Maiara e Maraisa 🦋♾ (@paixoesmaiaraemaraisa)

Maiara está vivendo novo romance com cantor sertanejo, diz colunista

O amor está no ar para a cantora Maiara! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a dupla de Maraisa está vivendo um romance com o cantor sertanejo Hugo, dupla de Guilherme.

Os rumores entre um suposto romance entre os artistas iniciaram há algum tempo. No entanto, segundo a comunicadora, os dois somente se aproximaram no fim de março, quando se conheceram nas gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Segundo as fontes entrevistadas pela colunista, Hugo tem um perfil mais reservado. Enquanto isso, Maiara estaria bem apaixonada por seu novo amado e tem demonstrado isso para todos.

Na última segunda-feira, 3, os dois chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr e chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos, além de terem subido ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas.