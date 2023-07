Saiba quem é o novo namorado de Maraisa; empresário tem um filho

Maraisa assumiu namoro com empresário neste domingo, 2, ao compartilhar em foto

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, acabou com as suspeitas de romance neste domingo, 2. Os fãs da sertaneja já estavam especulando que ela estivesse vivendo um relacionamento com o empresário Fernando Mocó, e os dois assumiram a relação nas redes sociais ao surgirem colados em um registro, curtindo o clima romântico. Porém, muitos ainda não conhecem o par da artista.

Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono da loja SIM Destribuidora de Peças, que vente itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz , exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores.

Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto. Sua última foto ao lado do filho foi publicada em dezembro de 2020, quando o pequeno completava 4 anos e celebrou com uma festa temática de Hulk, personagem da Marvel.

Além disso, ele também possui registros ao lado de amigos e algumas declarações e elogios à sua mãe, Salvina Mocó. "Parabéns pra melhor do mundo minha mãe minha rainha! Felicidades que Deus te abençoe hoje e sempre... Te Amo", escreveu ele, em uma publicação feita para a sogra de Maraisa, em outubro de 2019.

CONFIRA FOTO DO NOVO NAMORADO DE MARAISA

CONHEÇA O NOVO NAMORADO DE MAIARA, DUPLA DE MARAISA

A fila andou para a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. Após anos de um relacionamento io-iô com o cantor Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, a cantora sertaneja arranjou um novo romance, desta vez, com o cantor Matheus Gabriel, galã do sertanejo e aposta do ritmo de sucesso no Brasil.

O novo namorado de Maiara nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Com apenas dois anos de carreira, em 2022, o artista já tinha lançado seu primeiro DVD, intitulado Respira, que teve direção de Dudu Oliveira e Genilson Farias, conhecido também como Geninho. Um de seus maiores sucessos é a canção Beijo Vagabundo, que já ganhou até clipe.

O primeiro trabalho do artista contou com oito faixas, sendo elas autorais e criadas por outros grandes compositores. No projeto, Matheus Gabriel arriscou misturando o sertanejo com outros ritmos, como o pagode, reggae, pop e até mesmo eletrônico. Além da voz e do talento como compositor, o artista também chama atenção pela beleza física.

Seu perfil oficial do Instagram ainda é relativamente novo, e possui mais de 235 mil seguidores. Nas publicações, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de apresentações, além de também publicar cliques em viagens e durante seus treinos de musculação. Ele já é seguido por alguns famosos como Rodrigo Mussi, Lucas Lucco e a própria Maiara.