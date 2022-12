Traição e pedidos de casamento: Quantas vezes Maiara e Fernando Zor já terminaram?

Maiara e Fernando Zor começaram a namorar em 2019 e desde então ficam entre idas e vindas e já terminaram 10 vezes

Os cantores sertanejos e ex-namorados Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (42), e Maiara (34), da dupla com a irmã gêmea Maraisa (34), se reencontraram na noite desta quarta-feira, 21, na gravação do DVD do cantor Daniel (54). O encontro causou um climão, já que, após 10 términos, os dois estão separados. Relembre a seguir a linha do tempo do "namoro Ioiô", que já teve acusação de traição e pedidos de casamento .

Os rumores de que eles estariam juntos começaram em janeiro de 2019, quando viajaram com um grupo de amigos para os Estados Unidos. Apesar disso, no Carnaval, o sertanejo chegou a trocar beijos com a atriz Carla Diaz (32) em um camarote no Rio de Janeiro.

Pouco tempo depois do feriado, os dois voltaram a ser clicados em clima de romance e assumiram a relação. Em março, a cantora tatuou no tornozelo um passarinho, em homenagem ao apelido que Zor a chamava. O pedido de namoro oficial veio em maio do mesmo ano, quando o artista decorou a casa de Maiara com pássaros de papel e flores para fazer o pedido.

Os dois então fizeram um Instagram em conjunto, apresentações juntos e chegaram a se tornar o casal mais ouvido, segundo um levantamento da plataforma de streaming de áudio Deezer. No entanto, em julho, quatro meses após assumir a relação publicamente, os dois terminaram pela primeira vez, deixaram de se seguir nas redes e apagaram as fotos que tinham juntos.

Em agosto do mesmo ano, os dois começaram a dar indícios de que teriam voltado. Zor levou o então ex-sogro a um show, eles voltaram a se seguir e Maiara voltou a fazer comentários nas fotos do artista. Os dois engataram o relacionamento de novo e, em abril de 2020, a artista pediu o namorado em casamento através das redes sociais.

"Eu vou pedir pela última vez... Eu vou deixar registrado aqui no Instagram para todo mundo ver... Casa comigo?", escreveu, na época. Zor respondeu à publicação dizendo: "Por que você não fala isso olhando no meu olho?". No entanto, os dois não voltaram a tocar no assunto do casamento.

Em julho do mesmo ano, eles terminaram novamente e a ex-BBB Rafa Kalimann (29) chegou a ser apontada como pivô da separação –a também apresentadora negou o boato. Um mês depois, em agosto, eles reataram a relação e o colunista Léo Dias, do portal Metrópole, afirmou que esta seria a 6ª vez que os dois teriam voltado a namorar.

Apesar dos rumores, os dois não assumiram o relacionamento na época, e foram flagrados juntos em um restaurante de São Paulo, em outubro de 2020. Um dia após terem sido vistos juntos, eles anunciaram que resolveram reatar o namoro. "Eu deixo você ir só pra te ver voltando", publicou Zor, na época.

PEDIDO DE CASAMENTO, TRAIÇÃO E NOVO COMEÇO

Em fevereiro de 2021, o cantor sertanejo pediu Maiara em casamento, durante uma viagem para Dubai. O cantor contou que já havia planejado como seria o pedido antes mesmo de viajar. Tudo ocorreu minutos antes de os dois fazerem um salto de paraquedas. A cantora aceitou e os dois chegaram a fazer um casamento em uma festa junina.

No entanto, em setembro do mesmo ano, os dois terminaram o noivado. Pouco tempo após o anúncio do término, Maiara foi viajar com a cantora Anitta (29), que prometeu ensinar a amiga a aproveitar a vida. "Começa aí a anotar as regras da vida que eu vou te ensinar. Regra um: Ioiô foi feito só para criança brincar, gata. Vai, vai… anota essa", disse ela.

Em outubro de 2021, eles foram vistos juntos em um show, e em novembro foram flagrados aos beijos durante o casamento de um amigo. Porém, um mês depois, em dezembro, Maiara confirmou que Zor havia a traído. "Boa noite pra vc que ganhou dois par [sic] de chifre no natal!", disse em um vídeo compartilhado em seu Instagram.

O cantor sertanejo negou a traição e surgiu com um novo affair, que afirmou não ser fã do artista e que ficou com o artista porque ele disse estar solteiro. Em fevereiro de 2022, o artista publicou uma declaração de amor para Maraisa, e apagou pouco tempo depois, porém os dois não se pronunciaram sobre uma possível reconciliação.

Meses depois, em julho, os dois publicaram um vídeo juntos respondendo perguntas, e Zor foi às redes sociais para rebater críticas sobre a relação dos dois. "Deixa a gente viver do jeito que achamos bom, ué! Às vezes nós damos umas estranhadas, mas não demora uma semana para a gente se embolar de novo. Não devemos nada para ninguém. Nós trabalhamos, nós ganhamos nosso dinheirinho e a gente se ama."