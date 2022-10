Fernando Zor causa polêmica ao definir a mulher ideal para sua vida: "Com pés pequenos"

Sertanejo Fernando Zor foi criticado nas redes sociais após definir as características da 'mulher ideal' para ele

Redação Publicado em 20/10/2022, às 12h22

O sertanejo Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba, causou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao compartilhar em suas redes sociais uma mensagem definindo as características da mulher ideal para sua vida.

Com um texto publicado em suas redes sociais, Fernando Zor, ex-namorado da cantora Maiara definiu o que espera para um próximo relacionamento, e surpreendeu a web com a lista.

Com uma lista, Fernando Zor definiu os requisitos para 'a mulher ideal': "1. Princípios: honestidade, fidelidade e tem que ter uma conexão com a roça. 2. O que não pode: deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente, não pode ficar mais de 5 dias longe de mim", iniciou o post.

Na sequência, Fernando Zor definiu a religião que sua futura namorada deve seguir, além da personalidade que espera: "3. Religião: Católica apostólica romana. 4. Família: tem que ser prioridade. 5. Personalidade: Extrovertida, comunicativa, organizada, eonômica e corajosa", continua.

O sertanejo ainda seguiu a listagem falando sobre a aparência da sua 'mulher ideal': 6. Estatura: Não muito magra e não muito gorda, mais baixa do que eu, com pés pequenos e cabelos claros. 7. Estilo de vida: Não pode ser vegana, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada".

Ainda em seu perfil do Instagram, Fernando listou o que espera do temperamento de sua futura namorada e as intimidades que pretende ter. Após o post, Fernando recebeu diversas críticas nas redes sociais.

"Gente, alguém marca uma sessão de terapia", escreveu um internauta em uma postagem do Instagram Gossip do Dia. "Que macho cafona", disse outro. "Que isso? Requisitos de um currículo?", brincou a terceira.

VEJA O POST DE FERNANDO ZOR: