Fernando Zor fala sobre o lado ruim de ser solteiro após rumores de término com Maiara

Fernando Zor dá indícios de que está solteiro novamente e faz brincadeira sobre 'contatinhos' na internet

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 16h16

O cantor sertanejo Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (42), surpreendeu os fãs ao mostrar um vídeo sobre a vida de solteiro. Entre idas e vindas com a cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), ele dá indícios de que o namoro terminou mais uma vez.

No novo vídeo, Fernando apareceu dançando em um palco durante seu show e falou sobre ter 'contatinhos' durante a vida de solteiro. Na imagem, ele escreveu: “O lado ruim de ser solteiro é ter que falar como foi meu dia 15 vezes”. Na legenda, ele ainda completou: “Pensa num lado ruim! Dia corrido, gente”.

Fernando faz homenagem para Sorocaba

O cantor Sorocaba completou 42 anos de vida no dia 15 de setembro, e ganhou uma homenagem especial de Fernando Zor (38). Em seu perfil no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto em que aparece pescando ao lado do aniversariante do dia, e o parabenizou em seu aniversário.

"Meu irmão, meu parceiro da vida! Feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde! Amo você cara!!!", escreveu Fernando para seu parceiro de música. Nos comentários da publicação, Sorocaba se declarou para o amigo. "Amo você irmão. Saúde pra nós", disse o artista.