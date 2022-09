Fernando Zor homenageia Sorocaba em seu aniversário de 42 anos: "Parceiro da vida"

O cantor sertanejo completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 15, e ganhou uma homenagem especial de Fernando Zor

O cantor Sorocabacompletou 42 anos de vida nesta quinta-feira, 15, e ganhou uma homenagem especial de Fernando Zor (38).

Em seu perfil no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto em que aparece pescando ao lado do aniversariante do dia, e o parabenizou em seu aniversário.

"Meu irmão, meu parceiro da vida! Feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde! Amo você cara!!!", escreveu Fernando para seu parceiro de música. Nos comentários da publicação, Sorocaba se declarou para o amigo. "Amo você irmão. Saúde pra nós", disse o artista.

Os fãs da dupla também deixaram mensagens de felicitações para o cantor. "Eu amo a irmandade de vocês!!! Feliz vida Sorocaba", disse uma seguidora. "Parabéns, Sorocaba... Deus te abençoe", desejou outra. "Feliz aniversário, que você tenha muitos anos de vida com muita saúde, amor e paz", falou uma fã.

Confira a homenagem de Fernando no aniversário de Sorocaba:

10 meses da filha de Sorocaba e Biah Rodrigues

Biah Rodrigues (25) e Sorocaba não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar mais um mês de vida da caçula, Fernanda.

A bebê completou 10 meses no último dia 10 de setembro, e ganhou uma festinha com o tema Barbie. A celebração contou com decoração toda rosa, com direito a uma caixa de boneca gigante, muitos balões com cores metálicas, docinhos personalizados e um lindo bolo.

