Biah Rodrigues e Sorocaba celebram 10 meses da filha com festinha da Barbie:

Influenciadora Biah Rodrigues e cantor Sorocaba mostram detalhes da festa em comemoração aos 10 meses da filha, Nanda

A influenciadora digital Biah Rodrigues (25) e Sorocaba (41) não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar mais um mês de vida da caçula!

A pequena Fernanda, que é carinhosamente chamada de Nanda, completou 10 meses no último dia 10 de setembro, e na tarde de segunda-feira, 12, os papais prepararam uma comemoração temática para a bebê.

Como tema, a mamãe coruja escolheu a Barbie.A celebração contou com decoração toda rosa, com direito a uma caixa de boneca gigante, muitos balões com cores metálicas, docinhos personalizados e um lindo bolo.

A família posou reunida para os registros. Os papais surgiram sorridentes com a caçula, que esbanjou fofura ao aparecer com um lindo vestido rosa e lacinho na cabeça, e o primogênito, Theo (2). “Realização do sonho de toda menina, o mundo encantado das bonecas, relembrei minha infância”, contou a modelo.

Fotos: Thai Lazarini I CG Comunicação (divulgação)

Biah Rodrigues se surpreende ao ouvir a caçula falando

Recentemente, Biah Rodrigues fez um flagra mais que especial da filha caçula, Fernanda. A mamãe babona conseguiu fazer um vídeo do exato momento em que a pequena falou sua primeira palavra, deixando-a extremamente surpresa. No vídeo publicado pela famosa, a pequena aparece sentadinha em um brinquedo enquanto balbucia 'Theteu', apelido de seu irmão mais velho, Theo. Ao fim do clipe, ainda é possível ouvir ao fundo Biah e o marido, Sorocaba, rindo muito da situação e encantados com o amor dos irmãos. Na legenda, ela se derreteu pela menina: "NÃO TÔ ACREDITANDO ATÉ AGORA. Primeira palavrinha, nome de irmão mais velho".

